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​В последние десятилетия Сургут превратился в город-спальню для нефтяников. Неудивительно, что у нас нет ни одного реально крутого ресторана

Сургут богатый город, но в нем очень слабый общепит. Почему?

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​В последние десятилетия Сургут превратился в город-спальню для нефтяников. Неудивительно, что у нас нет ни одного реально крутого ресторана
Фото РИЦ «Югра»

Ни один ресторан Сургута и вообще Югры не попал в уральский лонг-лист премии WhereToEat, тогда как Тюмень представлена там десятками заведений. На этом примере особенно заметно, насколько ресторанная культура зависит не только от количества денег в городе, но и от устройства всей местной экономики и городской среды.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему зависимость Сургута от крупных нефтегазовых компаний сказывается на малом бизнесе, кто сегодня формирует спрос на качественный общепит, зачем городу протекционистская политика в отношении интересных заведений и почему рестораны могут быть одним из самых наглядных проявлений городской идентичности.

Дмитрий Щеглов: Общепит в Сургуте не хватает звезд с неба. По крайней мере, такие выводы можно сделать, если посмотреть на лонг-лист премии WhereToEat на уровне Уральского федерального округа в 2026 году. Там было 100 ресторанов, может быть, еще и больше, но ни одного из них не то что из Сургута, но даже из всей Югры там не оказалось.

Зато, например, та же Тюмень была представлена 18, по-моему, заведениями, и, в принципе, даже небольшие города так или иначе то и дело проникали в эту самую премию. Премия большая, международная, уважаемая, и Сургут, к сожалению, пока не удостаивается такой чести.

Почему это все происходит, обсудим сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега-журналист Тарас Самборский. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Здравствуй, Дима, здравствуйте все.

Д.Щ.: Смотрите, например, не знаю, насколько Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск в плане ресторанов, кафе и прочих заведений, где можно поесть, хуже, чем, например, Верхняя Сысерть, Камышлов, Златоуст или Миасс. Но вот эти города, заведения из этих городов в этой самой премии WhereToEat присутствуют, а сургутских там, к сожалению, нет.

И мы с тобой вообще часто обсуждали эту историю о том, что по какой-то загадочной причине Тюмень отличается огромным разнообразием ресторанов, кафешек, баров и всякого такого, и там даже целые улицы бывают, улица Дзержинского нынешняя, ты там идешь, и там у тебя вокруг всякое такое добро. Но и в принципе по всему городу раскиданы хорошие места, где можно вкусно поесть и попить, а с Сургутом такое просто как-то клинически не получается.

Хотя Сургут — это уже не меньше 450 000 постоянного населения, а если говорить про агломерацию, которая у нас, кстати, могучая, вторая в стране по экономической эффективности, агломерация — это Сургутская после Москвы, даже выше, чем Питер. 800 000 человек и какие-то невероятные триллионы рублей, а вкусно накормить не могут. Давай обсудим, как так получается и почему у нас именно с этой сферой такая беда. Впрочем, наверное, не только с этой, и поэтому это какой-то комплекс проблем, который на наш город давит.

Т.С.: Мне, если честно, трудно судить. Я могу только как потребитель услуг общепита в разных городах, в том числе в Сургуте, высказать свое сугубо субъективное мнение.

Первое, вот пример с той же Тюменью и даже со Златоустом и Миассом. Я так думаю, что общепит — та сфера, которая жива и развивается в тех местах, где есть деньги. Парадоксальная вещь, конечно, сейчас прозвучала из моих уст, вы скажете: что, в Сургуте, что ли, нет денег? А в том-то и дело, что в Сургуте нет денег, потому что город Сургут живет исключительно зависимостью от одной компании. Хорошо, наберем еще несколько. Наберем еще несколько крупных компаний, получится полторы, если по удельному весу.

И вот если эти 100 000 человек не получат какую-то месячную премию или ее срежут, и тем более 13-ю зарплату, то весь город, вся торговая сфера города, весь общепит мгновенно, в течение одного календарного месяца, чувствуют это на себе. Когда кто-то заявляет, что Сургут не является моногородом, посмотрите на структуру его доходов, посмотрите, сколько у нас поступлений от нефтегазового сектора, от компании ТЭК, сколько от малого бизнеса. Не учитывают то простое обстоятельство, что в малый бизнес в городе Сургуте все деньги, все, без исключения, 99 процентов поступают через цепочку трансфертов от одного единственного заказчика и налогоплательщика. Даже те муниципальные заказы, которые дает город малому бизнесу, распределяются из денег, получаемых городом от этого самого единственного заказчика.

И вот такая сложилась у нас действительно парадоксальная ситуация, что города, очевидно, менее богатые, менее ухоженные, менее благоустроенные. Я не был никогда в Златоусте и Миассе, но я допускаю, что, наверное, они мало чем отличаются от города Алапаевска, например, в Свердловской области, где я был. Представляю, представляю. Или какой-нибудь Переславль-Залесский или Гусь-Хрустальный. Допускаю, что там тоже есть в этом списке рестораны, которые туда попали, где вся экономика равна экономике, я не знаю, микрорайона Нефтяников или Строителей, если по масштабам брать, городским.

Но парадокс заключается в том, что там есть живая жизнь, там частная собственность бьется за свою жизнь, выбивается куда-то наверх, конкурирует. А в Сургуте и в Югре экономические взаимоотношения построены совсем по-другому. Борьба за конечного потребителя не ведется с такой силой и интенсивностью, как в тех городах, где нет наблюдаемой зависимости от одного, двух, трех главных налогоплательщиков. Это мое главное видение.

Поэтому в городе Сургуте с малым бизнесом, с микробизнесом и в Югре сегодня очень печальная ситуация. Если по стране к июлю месяцу 70 процентов компаний малого и среднего бизнеса показали убытки, я думаю, по Сургуту эта цифра выше, и она выше 80 процентов, а может быть, она приближается к 90. Вот как выглядит сейчас, с моей точки зрения, экономическая причина того, что общепит сургутский не очень развивается.

Вторая причина — а кто у нас потребитель сургутского общепита? Кто ходит по сургутским ресторанам? Это средний класс пресловутый. То есть учительница какая-нибудь, отработав смену в школе, даже при своей зарплате 100 000 рублей, она в ресторан не пойдет, мы это прекрасно понимаем. Либо она это сделает один раз в год по какому-то поводу или раз в пять лет, отмечая свой юбилей или своего мужа. Вот так, социальный портрет пишем.

Студенчество? Возможно, возможно, но у студенчества свои точки притяжения, и такие рестораны не участвуют в подобных конкурсах, как я понимаю. Это фастфуд. А средний класс? Про средний класс я только что рассказал, чем занят средний класс. Тот, который генерирует идеи, генерирует доход, он сегодня выживает. И он не в той форме, чтобы какие-то свои заявки или требования к общепиту выражать.

450 000 населения из миллионной агломерации — это прекрасно, но вот я тут днями летел одним рейсом из одной азиатской страны, и я наблюдал на паспортном контроле, когда уже в самолет садятся, что 90 процентов этого рейса, они выглядели, сургутяне, как представители этой азиатской страны, чисто физиономически. Они протягивали российские паспорта, то есть не паспорт своей страны, а российские паспорта. Берем этот рейс, сколько загрузка «Боинга», человек 200, 150-160 человек — это были представители той страны, из которой летел рейс, и все они, практически все, показали паспорт Российской Федерации. Они приедут в Сургут, поедут по своим домам, квартирам. Они пойдут в ресторан вечером отмечать приезд в Сургут? Нет. А это население Сургута.

Вот 20 лет назад население Сургута было 300 000 человек, а сегодня население Сургута — полмиллиона. И кто эти люди? Какой запрос местной экономике они посылают? Через власти, через походы в общепит, я не знаю. На какие газеты они подписываются, что они кладут в почтовый ящик, какие покупки в каких магазинах они делают, на какую работу они ходят, какие налоги платятся. То есть мы говорим о больших структурных изменениях, в том числе демографических, рассуждая о такой частной сфере, узкой сфере, как общепит в Сургуте и в Югре.

Вот на этих примерах, на чем строится экономика города и региона, мы понимаем, что из-за моноэкономики, из-за очень подозрительной демографической политики меняется качество населения, и это население никаких запросов бизнесу, обслуживающему нас, не посылает. А то население, которое могло бы что-то требовать, не только от властей: «Постройте нам дорогу к детскому саду», а качество же населения высказывает свои требования и бизнесу. Мы ходим в парикмахерские, мы ходим в рестораны, мы ходим в книжные магазины. Кстати говоря, вот я прошелся от университета до Сургутнефтегаза по всей улице Ленина — ноль книжных магазинов, друзья, ноль.

Д.Щ.: С этим сейчас вообще беда, конечно, и по стране, но в Сургуте, наверное, в особенности.

Т.С.: Да-да-да. В аэропорту той самой страны, про которую я сказал, и в городе, в столице этой страны, я увидел лучшие книжные магазины с русской литературой за последние, может быть, годы. То есть Сургут там рядом не валялся. Я не думаю, что продажа книг, особенно на русском языке, в азиатской стране является каким-то сверхприбыльным бизнесом. Я думаю, что это, наверное, и политический акт, и так или иначе дотируемая деятельность.

Так вот, я про улицу Ленина вспомнил не зря, потому что на улице Ленина располагается одно известное здание под названием Агентство воздушных сообщений, которое было за бесценок отдано предпринимателю, превратившему его в торгово-общепитовский, кстати, центр. А ведь там муниципалитет мог бесплатно посадить любую книжную сеть, бесплатно. Это муниципальная собственность: вы нам не платите аренду, только оплачиваете коммунальные услуги. Но вы должны здесь сделать книжную экспозицию, я не знаю, на 1000 квадратных метров. Это к вопросу о протекционистской политике.

То же самое касается и общепита. Я помню, что во времена администрации Александра Сидорова, где-то со второй половины его срока, то есть с начала нулевых годов, в городе очень остро стояла тема общепита. Он просто не развивался. И у меня мои знакомые, друзья, которые в общепите работают в Сургуте, высказывали ту же самую позицию: город должен давать протекцию общепиту, город должен хотеть, чтобы его городское пространство украшали красивые заведения с красивыми витринами, с красивыми вывесками.

И это тяжелая работа, потому что тут город рискует попасть под шквал критики: как так, что за протекция, это коррупция, вы тащите какие-то рестораны, рюмочные, это алкоголь, это все развращает и так далее. Это тонкая настройка, это просто надо понимать.

В средней полосе России это власти понимают. Знаете эту тему? Может быть, это не про Сургут, уж точно не про перекресток улицы Ленина и, я не знаю, Декабристов, самое центровое место. Но в маленьких населенных пунктах для того, чтобы местное сообщество людей могло где-то проводить вечер, пойти выпить культурно, поесть, встретиться, оно создает некоторые преференции операторам этого бизнеса, чтобы бизнес все-таки был бизнесом.

Понятно, в глухой деревне вы откроете, я не знаю, трактир, это будет совсем не та экономика, если вы точно такой же площади откроете трактир где-нибудь в городе Сургуте или даже в Ханты-Мансийске. А людям в маленьком, я не знаю, условно поселке, в селе Банное тоже хочется, я так допускаю, предполагаю, где-то встречаться. То есть это такая тема, она тяжелая.

Вроде бы общепит работает, вроде бы у него все хорошо. Но, с другой стороны, как я сегодня понимаю, в Сургуте с общепитом не все хорошо. И поэтому и сам-то общепит выбрал такой формат массового продукта. Мы кормим, более-менее вкусно есть у нас, это машина, мы пашем. Все самые известные сургутские рестораны, которые любимы сургутянами, они по этому принципу и работают.

Сказать, что есть какая-то авторская кухня, есть какая-то фишка, какие-то вот эти фенечки, как по Тюмени идешь... Я вот люблю в Тюмени просто зайти на обед, даже перекусить где-нибудь между встречами. Мне это нравится. Вот если где-нибудь вечерком посидеть. А вот таких атмосферных мест в Сургуте нет, потому что выхолощена вот эта прослойка, сургутскости, что ли.

Вот у нас же сургутскость выметают, вычищают, как в абортарии, понимаете? Вы скребете все просто. Просто современный город-спальня. Все, нефтяники должны покушать, пописать, покакать, умыться и утром на вахту. А остальная часть населения этих нефтяников должна обслужить. Вот она формула города.

Вот если мы эту формулу не поменяем, Сургут так и будет вот этим таким прилизанным, сверкающим, безвкусным городом, понимаете, в котором нет души.

Общепит вот, вот я сформулирую. Общепит — это как бы проявление души города. Согласитесь.

Д.Щ.: Да. Что же, дорогие друзья, если вы согласны, пожалуйста, высказывайтесь согласием, если не согласны, поспорьте с нами. Очень интересная тема, как мне кажется, потому что действительно города почему-то разительно отличаются именно по этому показателю, и хочется понять, почему. Читайте нас на siapress.ru, ссылка, как всегда, будет в описании, и через неделю вновь с вами услышимся, поговорим о важных вещах. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.


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23 сентября в 14:11, просмотров: 898, комментариев: 2
Комментарии:
Олег Петров
23 сентября в 18:32
Не знаю, в Сургуте в 8 вечера пятницы/субботы ни в один ресторан или хорошую забегаловку без предварительного бронирования не попадешь. Что касается книжных магазинов так кому они нужны если вам за три дня любую книгу прямо от издательства привезут? Или если нужно сразу - скачай и читай.
6xz34e
Сегодня в 01:48
Уважаемый Тарас! Думаю, рестораторы не подавали заявки на участие в конкурсе, поэтому там их и нет. В городе достаточно ресторанов, кафе и точек вкуса. Другой вопрос, что люди стали меньше посещать такие точки еды, отдыха, общения. Заметьте, все реже можно встретить на улице человека со стаканом кофе или мороженого. Не видно свадебных кортежей по городу. Все чаще любая вечеринка ,, заходит,, в съемный домик, где сами готовят и веселятся. Соглашусь с Тарасом, что в Тюмени есть больше мест общепита, где можно вкусно покушать. Стараются цены держать демократичные. Кофейни все же пустуют, так как чашечка кофе и десерт выходит по цене обеда. Впрочем, пусть у всех будет дома- что покушать, а в ресторане -на что покушать. Приятного аппетита! И...Главное-с годами не прибавляйте лишние килограммы!
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