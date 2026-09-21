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Сборная Югры собрала почти сотню медалей на всероссийских соревнованиях по конкуру в Ханты-Мансийске

В Югре завершен Кубок губернатора Югры по выездке и конкуру

Сборная Югры собрала почти сотню медалей на всероссийских соревнованиях по конкуру в Ханты-Мансийске
Фото t.me/ugra_official

В Ханты-Мансийске завершились Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. Турнир в очередной раз подтвердил статус одного из крупнейших событий в российском конном спорте. В этом году участие приняли 187 спортсменов из 15 регионов России, а также представители Казахстана и Узбекистана. Югорская сборная стала самой многочисленной и по итогам шести соревновательных дней завоевала 91 медаль — 43 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых.

Одним из главных героев турнира стал югорский всадник Богдан Васьковский. В самом сложном маршруте Гран-при, где высота препятствий достигала 145 сантиметров, он одержал победу на Кондоре. Еще одну награду спортсмен завоевал в абсолютном первенстве по конкуру — бронзу на Эмилионе Фонроке. При этом Васьковский третий год подряд становится абсолютным победителем Кубка губернатора Югры — в 2024, 2025 и 2026 годах.

Соревнования продолжались шесть дней и включали сразу несколько дисциплин. Участники разыграли 65 комплектов наград в конкуре и выездке. Новинкой нынешнего Кубка стал кюр — произвольная программа на лошади под музыку. Эта дисциплина добавила турниру зрелищности и позволила спортсменам продемонстрировать не только точность выполнения элементов, но и слаженность пары, чувство ритма и артистизм.

Всего в программе конкура организаторы подготовили 14 маршрутов с препятствиями высотой от 60 до 150 сантиметров. Для успешного прохождения всадникам требовались максимальная концентрация, точность и полное взаимопонимание с лошадью. За каждую ошибку спортсмены получали штрафные баллы, поэтому даже небольшая помарка могла повлиять на итоговый результат.

Впервые за три года соревнования проходили сразу на двух площадках. На манеже свое мастерство демонстрировали дети, на основном поле выступали взрослые спортсмены. Такое решение организаторы приняли из-за большого количества заявившихся участников. В одной только выездке на старт вышли более 120 спортивных пар.

Главный судья соревнований Светлана Дубовик отмечала, что в выездке особенно важно добиться того, чтобы управление лошадью оставалось практически незаметным для зрителя. «Зрители не должны увидеть ни одного воздействия всадника, как он управляет своей лошадью, а лошадь на своих аллюрах показывает какие-то красивые элементы, принимая пируэты на галопе. Судьи настраивают спортсменов на дальнейшую позитивную работу, потому что судья — это помощник спортсмена», — отметила Светлана Дубовик.

Высоко оценили участники и условия проведения турнира. Спортсменка из Хакасии Юлия Ахмаева, впервые приехавшая на соревнования, обратила внимание на организацию и подготовку площадок. «Ханты-Мансийск встретил очень радушно. Хотелось бы отметить очень хорошую организацию соревнований, замечательно подготовленную спортивную площадку», — поделилась она.

Югорская команда на домашнем турнире стала одной из самых представительных. Только в составе ханты-мансийской сборной выступали 32 наездника, которые в течение года готовились к старту на тренировках и региональных соревнованиях. Одной из участниц стала Ангелина Золотарева, выступавшая в паре с Селестой. По ее словам, важнейшим условием успешного выступления остается спокойствие всадника. «Рядом с ней не паникую, чтобы она тоже не волновалась и мы просто тренировались. Я в ней уверена», — рассказала спортсменка.

Итоги Кубка подвела заместитель губернатора Югры Елена Майер. По ее словам, турнир с каждым годом привлекает все больше участников и сохраняет высокую репутацию среди специалистов. «С каждым годом этот турнир привлекает все больше спортсменов из разных субъектов, а также из зарубежных стран. Мы очень рады, что этот вид спорта активно развивается в нашем регионе, у наших спортсменов очень хорошие результаты. На этих соревнованиях команда Югры самая многочисленная. И очень часто наши спортсмены поднимались на пьедестал, мы ими очень гордимся», — отметила Елена Майер.

Она также подчеркнула уровень инфраструктуры и организации соревнований. По отзывам экспертов и судей, площадка в Ханты-Мансийске соответствует не только российским, но и международным требованиям. Призовой фонд турнира в этом году составил 9,75 млн рублей.

Финальный день соревнований превратился в большой праздник для болельщиков и семей с детьми. На территории спортивной школы «Мустанг» работали тематические площадки «Физкульт-привет», «Сувениры», «Гумкорпус», «Центр Патриотов», «Движение Первых», «Разговоры о книге», зоны мастер-классов, мультфильмов, автосимуляторов и фудкорт. Для детей организовали подвижные игры и творческие занятия.

После завершения Гран-при и церемонии награждения перед зрителями выступила группа The Hatters из Санкт-Петербурга. Таким образом, спортивная часть Кубка завершилась большой культурной программой. «Поздравляю сборную команду Югры и тренеров с этой значимой победой! Конкур по праву называют одним из самых зрелищных и технически сложных видов конного спорта. Пусть эти высокие результаты станут началом новых ярких побед!» — сказала Елена Майер.


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21 сентября в 19:23, просмотров: 283, комментариев: 0
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