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Шесть квартир, три автомобиля и 14 квадроциклов нашли новых владельцев по итогам окружной викторины

Каждый пятый житель округа принял участие в викторине — подведены итоги «Югра — вместе!»

Шесть квартир, три автомобиля и 14 квадроциклов нашли новых владельцев по итогам окружной викторины
Фото t.me/ugra_official

Почти 300 тысяч жителей Югры проверили свои знания об истории, культуре, традициях и знаковых местах родного края. Подведены итоги онлайн-викторины «Югра вместе!», проходившей с 1 по 20 сентября и ставшей одним из центральных событий одноименного окружного фестиваля. Среди участников распределили 7 823 приза — от бытовой и цифровой техники до автомобилей и квартир, рассказывает ugra-news.ru.

Организатором викторины выступила АНО содействия реализации общественных и социально значимых проектов «Югра Единая». Принять участие мог любой совершеннолетний житель региона. Для этого необходимо было ответить на пять вопросов о Югре. Чтобы получить возможность участвовать в розыгрыше, достаточно было правильно справиться как минимум с тремя заданиями.

Вопросы охватывали самые разные страницы истории региона. Участники вспоминали культуру и обычаи коренных малочисленных народов Севера, этапы освоения нефтяных месторождений, природные особенности и современные достижения округа. Отдельные задания были посвящены известным достопримечательностям муниципалитетов.

«Викторина задумана не просто как экзамен на эрудицию, а как увлекательное путешествие по родному краю. Многие участники признавались, что искали ответы всей семьей, открывая для себя малоизвестные страницы летописи Севера», – отметили организаторы.

Так, участникам предлагали вспомнить географические масштабы Югры, территория которой составляет 534,8 тысячи квадратных километров. С запада на восток регион протянулся почти на 1 400 километров, с севера на юг – на 900 километров, а общая протяженность его границ составляет 4 733 километра.

Часть вопросов знакомила югорчан с традициями обских угров. Например, участники вспоминали значение вороны в мифологии ханты и манси. Эта птица считается вестницей весны, покровительницей матерей и детей, хранительницей семейного очага. С этой традицией связан и ежегодный «Вороний день».

Свое место в интеллектуальном маршруте получил и Сургут. Одним из объектов, о которых рассказывала викторина, стала усадьба купца Галактиона Клепикова. Дом, построенный в конце XIX века в традициях сибирского деревянного зодчества, сегодня является музеем. Здесь сохранились подлинные предметы обстановки и архивные документы, а само здание включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России.

Главной интригой марафона оставался розыгрыш подарков. Всего их подготовили 7 823. Среди наиболее крупных — шесть квартир, три автомобиля и 14 квадроциклов. Кроме того, участники получили 50 велосипедов, 50 телевизоров, 200 смартфонов, а также по 1,5 тысячи блендеров, фенов, утюгов, беспроводных наушников и термосов.

Квартиры выиграли жители Нефтеюганска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, поселка Солнечный Сургутского района и Игрим Березовского района. Автомобили отправились в Пойковский Нефтеюганского района, Белоярский и поселок Аган Нижневартовского района. Владельцы 14 квадроциклов определились в разных муниципалитетах — от Когалыма, Лангепаса и Урая до небольших поселений округа.

Для жительницы Сургута Юлии Манн новость о победе стала двойным семейным праздником. О том, что она выиграла квартиру, сургутянка узнала 19 сентября — в день шестилетия старшего сына. Первоначально женщина не поверила сообщению и решила, что столкнулась с мошенниками. Информацию она проверила в приложении, после чего получила приглашение на официальное вручение. Сертификат сургутянке передал заместитель главы города Виталий Малыхин.

«Когда поступил звонок, не сразу осознала, был легкий шок. Зашла в МАКС, убедилась, что это правда, а затем нам назначили встречу и вручили выигрыш. Еще будем думать, что делать с жильем, но вообще, скорее всего, там будет жить наша мама», – поделилась Юлия Манн.

Свои истории появились и у победителей из других муниципалитетов. Житель Югорска Дмитрий Яковлев, выигравший квадроцикл, признался, что первоначально участвовал ради интереса и хотел проверить собственные знания. По его словам, в процессе удалось узнать немало новых фактов о регионе. Жительница Ханты-Мансийска Мария Камышова благодаря выигранному велосипеду уже планирует новые маршруты по окрестностям окружной столицы.

Организаторы отмечают, что викторина задумывалась не только как розыгрыш подарков. Ее задачами стали просвещение, сохранение исторической памяти, укрепление семейных ценностей и интереса жителей к родному региону. Формат позволил объединить эти направления с игровым элементом: многие участники искали ответы вместе с близкими.

«Благодарим каждого, кто принял участие, делился знаниями и интересом к истории родного края. Поздравляем победителей и желаем, чтобы полученные подарки принесли радость и новые возможности!» – обратились организаторы к югорчанам.

Получить выигранные подарки можно в специальных пунктах, которые работают в городах и районах Югры до 1 октября. Викторина уже завершилась, однако сам фестиваль «Югра – вместе!» продолжается. До 30 сентября жителей муниципалитетов ждут культурные, просветительские и спортивные мероприятия.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 227, комментариев: 0
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