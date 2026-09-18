На викторине «Югра вместе!» определились обладатели квартиры и автомобиля

В Югре определили новых победителей викторины «Югра вместе!»: один из участников получил квартиру, еще один — автомобиль, двое — квадроциклы. Первым обладателем квартиры стал участник из Ханты-Мансийска с УИН 713771404. Автомобиль достался участнику из Нефтеюганска с УИН 233405555. Квадроциклы получат жители Пыть-Яха с УИН 811180547 и Белоярского района с УИН 859441497, пишет ugra-news.ru.

Проверить информацию о выигрыше можно по электронной почте, указанной при регистрации, или в чат-боте MAX. Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться на сайте югравместе.рф или через чат-бот, ответить на вопросы и получить персональный QR-код.

В эти дни в регионе проходит фестиваль «Югра вместе!». В Ханты-Мансийске одной из его площадок стала форум-выставка «Изюминки комфорта» в КВЦ «Югра-Экспо». Участники представили товары на ярмарке «Сделано в Ханты-Мансийске», работы для конкурса «Единый каравай — единая страна» и проекты по оформлению городских пространств.

«Мне очень понравилась выставка, она очень многогранная и по-своему уникальная. Здесь представлены различные виды зон отдыха для жителей. Понравились ларьки «Сделано в Ханты-Мансийске». Я рада, насколько наш город талантлив и создает невероятные предметы и украшения», — поделилась жительница Ханты-Мансийска Елизавета Мелехина.

Мероприятия фестиваля проходят по всей Югре с 18 по 20 сентября. В программу входят образовательные, культурные и спортивные события, а также площадки, посвященные здоровью.