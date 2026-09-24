Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

26 сентября

Выставка-пристройство котиков

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38. Время: с 11:00 до 15:00.

Сургутяне познакомятся с подопечными фонда «Дайлапия» ‒ как с известными, так и с менее раскрученными котами и кошками. Рядом с каждым питомцем будет волонтер, который расскажет о характере животного, его привычках и забавных историях. Гостей также ждут мастер-классы, ярмарка чаев, специй, сувениров и цветов, а еще фотозона, где получится сняться с фантастическим котом. Приходить можно без записи ‒ просто посмотреть на животных, посидеть рядом и пообщаться.

Телефон для справок: 29-22-99. Вход свободный. 0+

Выставка «Очарование матрешки»

Место проведения: Библиотека (универсальная) №23, проезд Дружбы, 8. Время: с 11:00 до 19:00.

Библиотека приглашает горожан на выставку «Очарование матрешки» из коллекции сургутянки Галины Сидоровой. Гости увидят современные экземпляры этой старой доброй игрушки. Помимо привычных деревянных красавиц, на выставке можно будет рассмотреть матрешек мужского рода, матрешки-копилки, неваляшки и наборы для специй, а в завершение ‒ познакомиться с ароматом, созданным в честь русской красавицы. Выставку сопровождает литература по истории создания, технологии изготовления, росписи и видам матрешек.

Телефон для справок: 37-52-53. Вход свободный. 0+

Экскурсия по выставке «На одной волне»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Взрослым и детям проведут экскурсию по выставке о водной стихии. В экспозицию вошли живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из музейного собрания. Посетители увидят морские пейзажи, изображения рек и другие работы, в которых авторы по-разному передают тему воды.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Открытый микрофон в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

В «Компромате» пройдет первый в этом сезоне открытый микрофон ‒ музыкальный праздник всех стилей и направлений. На сцену выйдут три заряженных фреш-банды HUMANISM, ЗАБУДЬМОЁИМЯ и WITHRRRRR, а также несколько известных и не очень сольных артистов и дуэтов. Гостей ждет самая разная музыка ‒ от лиричной акустики до тяжелого рока.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

Спектакль «Поминальная молитва»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

Постановка станет настоящим откровением: зрители увидят своих любимых актеров такими, какими еще не видели. Они искренне и проникновенно расскажут грустную историю о том, как не потерять себя и человеческое достоинство в тревожное и непростое время, сохранить способность к состраданию и жалости, не разучиться верить ‒ несмотря ни на что.

Телефон для справок: 53-03-17, 53-03-19. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Спектакль «Человек из Подольска»

Место проведения: Центр культуры и досуга «Камертон», улица Островского, 16/1. Время: 19:00.

Зрителям покажут парадоксальную историю по пьесе Дмитрия Данилова о современном городском жителе и его отношениях с миром. Главный герой возвращается с работы из Москвы в свой родной и нелюбимый Подольск, и на выходе из метро его задерживают полицейские. Они не применяют грубую силу, а пытаются залезть в тайные уголки души задержанного и искренне объяснить ему, как интересен и прекрасен мир вокруг. Зритель вместе с героем пройдет по лабиринту смыслов, где абсурд и реальность становятся неотличимы.

Телефон для справок: 66-44-14. Цена билета: от 800 рублей. 16+

27 сентября

Мастер-класс «Горы»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 11:00.

Дети и их родители смогут изобразить с помощью акрила горный пейзаж. Картина станет отличным украшением интерьера или подарком для близких. Мастер-класс рекомендован для участников старше десяти лет.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 600 рублей, взрослый ‒ 900 рублей. 6+

Музейное занятие «Город С играми»

Место проведения: Сургутский краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 12:00.

Посетителям предлагают изучить историю Сургута через настольные игры: «1594. Историческое домино», «Мемо» и «Пердюмонокль». Разные игровые форматы раскроют интересные факты и исторические понятия, а также познакомят участников с музейными экспонатами.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Интерактивный спектакль «История одной кошки»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, многофункциональный зал. Время: 12:00 и 15:00.

Жители Сургута всех возрастов увидят спектакль по мотивам сказки Самуила Маршака «Кошкин дом», который покажут юные актеры студии «Отражение». В мире роскоши, богатства и известности легко потеряться и забыть о самом важном: блеск, шик, праздники и тысячи подписчиков кружат голову, создавая искусственные декорации счастливой жизни. Но когда праздник закончится и в дом постучится беда, кто останется рядом и поможет в трудную минуту? Ответ на этот вопрос зрители узнают в спектакле «История одной кошки».

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 400 рублей. 0+

Мастер‑класс «Тыква»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 14:30.

Вместе с опытным мастером участники пройдут весь путь создания поделки: от разминания глины до выразительной фактуры, а также узнают секреты работы с материалом. После мастер-класса изделие останется у мастера для просушки и обжига, а забрать готовую работу можно будет спустя некоторое время.

Телефон для записи: 28-20-48, 24-78-39. Цена билета: 1 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Сольный концерт хора «Северяночка»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, центральная сцена. Время: 14:00.

Хор «Северяночка» даст концерт, посвященный предстоящему Дню пожилого человека. Коллектив территориального общественного самоуправления №33 под руководством Татьяны Заикиной подарит гостям любимые песни, душевные мелодии и теплую атмосферу настоящего праздника.

Вход свободный. 0+

Психологический лекторий: «Несравненный дар ‒ могучая стойкость души…»

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

Ведущая лектория ‒ директор АНО «Центр медиации города Сургута и Сургутского района», психолог-консультант и медиатор Любовь Перлова расскажет, как важно в любой ситуации сохранять самообладание и стрессоустойчивость, а также приведет примеры из жизни известных людей. Во время лектория также будут представлены книги по теме встречи.

Телефон для справок: 28-56-93 (доб. 114). Вход свободный. 16+

Спектакль «День числа Пи»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

На сцене филармонии покажут спектакль о двух современных школьниках ‒ Лёве, который слышит ноты в цвете и мыслит фракталами, и Кирилле, школьном лидере и хулигане, который его дразнит. Через юмор, математику, музыку и цвет история рассказывает о взрослении, поиске себя и принятии другого взгляда на мир, о конфликтах, ревности и первой влюбленности, а также о самых серьезных вопросах: что такое искусство, любовь, Бог и музыка, и почему правда у каждого своя.

Телефон для справок: 53-03-17, 53-03-19. Цена билета: от 400 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+