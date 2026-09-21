Избирком Югры опубликовал предварительные итоги выборов в думу округа

По предварительным итогам выборов в думу Югры пятипроцентный барьер по единому списку преодолевают четыре партии. Такие данные приводит избирательная комиссия Югры. По предварительному подсчету, «Единая Россия» получает 49,18% голосов, ЛДПР — 17,65%, КПРФ — 12,84%, «Новые люди» — 7,69%. Ниже пятипроцентной отметки находятся «Справедливая Россия» с 4,85%, Партия пенсионеров с 3,95% и «Коммунисты России» с 2,1%.

Таким образом, по предварительным данным, «Новые люди» преодолевают пятипроцентный барьер на выборах по единому списку, тогда как «Справедливая Россия» (представлена сургутским бизнесменом Михаилом Сердюком) и Партия пенсионеров (от нее в думе был только предприниматель из Нижневартовска Владимир Зиновьев) пока остаются ниже него.

В Сургуте также определились предварительные лидеры одномандатных округов. В 9-м округе лидируют действующий депутат Александр Сальников с 46,3%, в 10-м действующий депутат и главврач Окружного кардиоцентра — Ирина Урванцева с 41,77%, в 11-м — гендиректор «Газпром трансгаз Сургута» Олег Ваховский с 52,26%, в 12-м — действующий депутат и президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева с 57,14% (все перечисленные выше — от «Единой России»). Наиболее плотная борьба сложилась в 13-м округе. Представитель ЛДПР Сергей Кульпин набирает 29,64%. Евгений Барсов (КПРФ) получает 26,74%, Сергей Салахов («Единая Россия») — 24,83%.

Результаты носят предварительный характер и могут измениться после завершения подсчета и официального утверждения итогов.