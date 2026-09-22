​Ярмарки, блошиный рынок и фестивали — чего явно хотят сургутяне

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской» второй раз прошла в Сургуте и собрала уже около 65 тысяч посетителей. Местные производители, концертная программа и двухдневный формат показали, насколько востребованы в городе живые массовые события такого типа.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, почему такую ярмарку стоит проводить несколько раз в год, как дополнить ее блошиным рынком, частными продавцами и новыми форматами, зачем использовать Центральную площадь чаще и как превратить отдельное мероприятие в регулярную часть городской жизни.

Дмитрий Щеглов: Во второй раз в Сургуте прошла выставка-ярмарка «Товары земли Югорской». В первый раз был большой ажиотаж, это было год назад. Всем жутко понравилось, и вот второй такой случай наконец-то тоже случился. Это было в сентябре, на прошлой неделе. Обсудим эту историю и о чем она говорит про нас и про Сургут. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега-журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем.

Д.Щ.: Надо сказать, что количественные показатели этой ярмарки рванули повыше. То есть там стало больше производителей, там продали больше всяких штук. Вместо 60 000 в прошлом году пришло 65 000 в этом году. Около 15 тонн продуктов было продано, 17 млн рублей оборота всего этого дела. В общем, есть чем похвалиться. Там еще рядом проходил концерт «Русское лето». В общем, мероприятие было такое, некоторая замена, можно сказать, тому самому Дню нефтяника и газовика, про который мы с тобой с такой грустью говорили неделю назад.

В социальных сетях, когда об этом писали администрация Сургута и Максим Слепов, глава города, люди постоянно спрашивали: «Слушайте, а можно ли как-то сделать так, чтобы все эти прекрасные продукты, которые мы могли купить на этой самой ярмарке, можно было в Сургуте покупать с какой-то более-менее регулярностью, а то и вообще постоянно? Тогда было бы все вообще здорово». Тоже, кстати говоря, тема для некоторого обсуждения. Тарас, ты случаем сам не заглянул на это мероприятие? Не проходил мимо в ходе своих прогулок по городу?

Т.С.: Гулял. Я случайно проходил мимо, зашел, провел там пару часов совершенно приятных, и я отношусь к тем сургутянам, которые выражают определенную радость, если не сказать восторг, по поводу произошедшего. Несмотря на то, что есть встречные мнения, предложения, замечания, предложения, но как почин, безусловно, мы должны эту ярмарку поддержать.

Д.Щ.: Что ж, давай как-то более развернуто поделись своими впечатлениями, что тебе там понравилось, что, может быть, что-то тиражировать. Но, опять же, здесь напрашивается очевидное — что проводить такую ярмарку не раз в год, не как такой праздник счастливый, который проходит раз в 365 дней. Там ведь можно же собирать этих же производителей два раза в год, три раза в год. Можно зимой как-нибудь: зимняя, летняя, весенняя, осенняя, что-нибудь такое.

Т.С.: Для начала все-таки, что хорошо, что делает это событие достойным всяческих похвал. Весело, работает сцена, хорошо обустроена, оборудована, на сцене дают представления местные коллективы. Очень все небанально, это не простое гоп-ца-ца в кокошниках, но это так все очень мелодично, эстрадно, патриотично и зажигательно. Отлично, все это нравится.

Второе — это, конечно, живое мероприятие. А не только потому, что есть сцена, не только потому, что дают концерт, а сама атмосфера построена таким образом, что и посетители ярмарки, и работники ярмарки, представители бизнеса, малого в основном бизнеса, как-то так друг с другом коммуницировали, что это все превратилось именно что в ярмарку, а не в прилавки, за которыми стоят скучные продавцы, чего-то рекламируют и продают. Это было общение, и порой не видно даже, где границы между тем или иным торговым павильоном и какой-то группой людей. Это все было интересно.

Проходить мимо местных югорских товаропроизводителей вообще дело такое, занятие приятное. В том же аэропорту каждый раз улетаешь, заходишь в эти киоски, где продают или сувенирку, или всякие вкусности наши местные. То есть это дело такое замечательное. В Тюмени, кстати, мне очень нравится такие магазинчики в аэропорту, там уж просто все можно купить. То, чего, кстати, Сургуту не хватает.

Вот мне позарез нужен рюкзачок I'm Siberian. Просто я на одном человеке увидел, причем, кстати говоря, за границей, я прямо добежал, спросил: где взял? Как где? Возьми в интернете. Нет в интернете. Вот таких вещей надо бы побольше. Там много было у нас одежды на этой ярмарке, и Сургут, он совсем, кстати говоря, достаточно дорого. У меня не поднялась рука, я хотел там одну футболочку взять с сургутской надписью. Меня задавила жаба, честно, товарищи, признаюсь.

Положительное качество еще, характеристика этой ярмарки — она длилась два дня. Вот это уже действительно ярмарка. Это уже такой фестивальный формат, и это отлично, это отлично. Часто организаторы боятся: никто не придет, не соберем или на первый день, или на второй. Но наш опыт говорит о том, что это, наоборот, очень востребованный формат. Люди могут планировать свои выходные уже спокойно, если не попали в один день. Вот, кстати, как я. Я просто в один день был занят всякими семейными мероприятиями, а вот на второй день я с большой охотой там пошлялся, что, видимо, и делали многие сургутяне.

Теперь к рекомендациям. С моей точки зрения, конечно же, ты тут тоже правильно сказал, такие дела надо организовывать чаще. Вот сейчас это что было? Ярмарка местных товаропроизводителей, она как бы приурочена к осени. Предполагается, осенью мы собираем урожай. Конечно, к колбасным и молочным изделиям это не очень относится, но ладно, привязка принимается.

Но я бы все-таки делал подобные ярмарки, я бы вообще и с элементами фестивальными какими-то это все организовывал. На Рождество обязательно, конечно. Просто середина декабря. Давайте, если власти как-то не решаются организовать рождественские ярмарки, как во многих крупных городах в разных районах, то давайте на этой площади отработаем эту технологию. В общем-то, сейчас мы уже отработали технологию. Теперь ее можно давать в какой-то тираж. Рождественская тут очень просится.

Плюс Пасха, безусловно. Пасха, проводы зимы, Масленица, какая-то вся эта тема. Видите, у нас Пасху православная церковь, предпасхальное время, оно ложится на Великий пост, на самый суровый, не очень поощряет для увеселений, для тем более консумаций. Другие христиане, наоборот, используют предпасхальные дни как повод выходить на улицу, на такие же ярмарки. Тут вопрос технологии. Хорошо. Это как бы как у нас власти договариваются с РПЦ. Я так думаю, что никак не договорятся, потому что РПЦ будет ворчать и противиться. Окей.

Но к Масленице, к тому, что принято у нас называть с советских времен проводами зимы, вполне можно двух-трехдневную подобную ярмарку организовывать. Например, с какой-то пятницы прямо три дня давать. Все то же самое. Люди уже будут с авитаминозом, им уже хочется чего-то новенького, свеженького. Вот, пожалуйста, выходим.

День города — сам бог велел, это ясно. День города совпадает в Сургуте с Днем России, действуем. То же самое, тот же самый формат. Не надо бояться, что будем повторяться. Товаропроизводители местные, и не местные товаропроизводители, может быть, не только товаропроизводители. Может быть, это ярмарка в том числе вакансий, ярмарка, я не знаю, каких-то лагерей, санаториев, понимаем, туристических услуг, в том числе местных, региональных. Может быть, это какие-то продавцы, не знаю, автомобилей, автосалоны. То есть тут, понимаете, полет для фантазии совершенно ничем не ограничен.

И вот этот осенний формат очень-очень хорош. Мы говорили неделю назад об отсутствии Дня нефтяника и газовика в Сургуте. Может быть, и к этому приурочивать как-то? То есть сколько-то дней идет подобная ярмарка, и она заканчивается большим веселым шабашем, посвященным Дню работников нефтегазовой промышленности.

А я, кстати, подумал, почему еще в этом году не случилось? Может быть, как-то не очень хотят нефтяники-газовики это связывать с выборами, потому что по времени совпадает, и превращать свой профессиональный праздник в площадку агитационную, может быть. С другой стороны, как главные спонсоры, как главные спонсоры, я так понимаю, главной партии страны, они не должны противиться подобному делу. Это так, на заметках просто в голову прилетело.

Чего не хватает на таких ярмарках? Даже на этой ярмарке видно было, что территория весьма пустовала, много оставалось свободного пространства, и туда надо запускать и не бояться тут же рядышком и коробейников этих частников, которые на улице Ленина стоят перед бывшим Агентством воздушных сообщений, торгуют клюквой, грибами, вяленой рыбой, носками вязаными. Пожалуйста. Вот ханты, кстати, почему-то у нас представлены на улице Ленина, как считает наша администрация и полиция, занимаются незаконной торговлей. Почему их вот сюда не позвать? Это же было бы прекрасно.

Ну и, разумеется, весь этот контингент, который формирует блошиные рынки. Антиквариат, нумизматы, пластинки, книги, старые вещи, самовары. Все, что хочешь. Вот это надо уже туда запускать. Вот тогда будет дело живое, очень интересное.

Кто-то, наверное, считает, что это не очень эстетично выглядит по сравнению с организованными торговцами. Выглядит это эстетично. В той же Тюмени власти уже практикуют проведение постоянных, они называют это тоже ярмарками, по-моему. Фактически это блошиный рынок, когда людям дают возможность выходить и торговать своими коллекциями, вещами, предметами, я не знаю, даже продуктами.

Вот если в единый формат соединить то, что я сейчас перечислил, с тем, что произошло, то получится совершенно замечательное, оживляющее городскую жизнь дело. Если мы отработаем такой формат, как я предлагаю, то можно его уже масштабировать на две-три, может быть, площадки по городу. Может быть, основная вот эта на Центральной площади.

Кстати говоря, заметим, как Центральная площадь с такой ярмаркой приобретает некий наконец-то смысл своего названия и вообще существования. А вот для того, чтобы так было всегда, надо и использовать эту площадь чаще для подобных мероприятий. Вот надо.

Поэтому я бы не боялся сейчас с наступлением зимы, которая неизбежно должна нас посетить через месяц примерно, думать уже о новогодних и рождественских каникулах и о том, кто бы мог заменить того предпринимателя, которого выгнали с этой площади в свое время. И так, чтобы с помощью энергии частного бизнеса создать и каток, и какие-то аттракционы, ту же рождественскую ярмарку, где люди в этих красивых домиках могут чего-то купить, какой-нибудь глинтвейн, какой-нибудь чай имбирный, клюквенный морс, выпить, закусить, порадоваться, поплясать под хорошую музыку.

Вот, собственно, товарищи, что можно сказать о нашей замечательной прошедшей ярмарке на Центральной площади на минувших выходных.

Д.Щ.: Что ж, дорогие наши слушатели и читатели, пожалуйста, высказывайте свои мнения по этому поводу, комментируйте, ходили ли вы на ярмарку, что видели, что купили, как, что понравилось, что не понравилось, какие есть идеи по поводу развития этой истории. Все будем читать, все будем публиковать. И читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, ссылка, как всегда, будет в описании. И до новых встреч, вскоре вновь услышимся. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья, всем пока.