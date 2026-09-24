Власти России обсуждают новый сбор с авиапассажиров на отечественные самолеты

В России обсуждают дополнительный сбор с авиапассажиров для поддержки новых отечественных самолетов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с инициативой. По оценке большинства собеседников издания, платеж может составить до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1 тыс. рублей — на международный. Один из источников назвал более высокие возможные суммы: до 700 и 2 тыс. рублей соответственно.

Инициативу обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Она находится на начальной стадии: окончательных решений о введении сбора, его размере и порядке взимания пока нет.

Предполагается, что собранные деньги помогут компенсировать лизинговым компаниям разницу между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам. Часть средств могут направить авиакомпаниям на покрытие повышенных расходов при эксплуатации новых машин, в том числе на авиатопливо.

По расчетам издания, при пассажиропотоке на уровне 2025 года сбор мог бы приносить от 68 до 84 млрд рублей ежегодно. Аналитики предупреждают, что увеличение цены билетов может снизить спрос на перелеты.