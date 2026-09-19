В Центре охраны материнства и детства Сургута работают 86 хирургов

Сегодня, 19 сентября, отмечается Международный день хирурга. В Центре охраны материнства и детства Сургута работают 86 специалистов хирургического профиля: 65 оперирующих гинекологов и 18 детских хирургов, а также нейрохирург, хирург-стоматолог и хирург общего профиля, сообщили в пресс-службе Центра.

Врачи проводят плановые и экстренные операции, в том числе кесаревы сечения, а детские хирурги помогают малышам с первых дней жизни и даже проводят операции до их рождения.

Президент Центра Лариса Белоцерковцева отметила, что работа хирурга требует не только высокой точности, но и большой ответственности: «Хирургия – это многочасовые операции, колоссальное нервное напряжение, филигранная точность каждого движения и высочайшая ответственность, за которой стоят человеческие судьбы. Бывают случаи, когда хирургическое вмешательство становится единственным шансом на спасение».

В Своих соцсетях Лариса Белоцерковцева также поблагодарила коллег за работу и умение принимать решения в экстренных ситуациях.