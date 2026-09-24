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Выставка «Сургут. Нефть и газ» собрала более 100 компаний

В Сургуте открылась выставка «Сургут. Нефть и газ»

Выставка «Сургут. Нефть и газ» собрала более 100 компаний
Фото администрации Сургута

В Сургуте открылась 31-я международная выставка «Сургут. Нефть и газ»: в ней участвуют более 100 компаний из регионов России и стран ближнего зарубежья. Об этом сообщает администрация города, при поддержке которой проходит мероприятие. Выставка продлится до пятницы, 25 сентября.

Главные темы этого года — технологический суверенитет и промышленная безопасность. Заместитель главы Сургута Артем Кириленко отметил, что участники все чаще представляют материалы, оборудование и технологии российского производства. По его словам, выставка показывает, как отрасль адаптируется к новым условиям.

Часть экспозиции посвятили подготовке будущих специалистов: свои разработки наряду со студентами показывают школьники профильных классов. Председатель регионального отделения Союза машиностроителей России Андрей Березин отметил, что такие площадки помогают знакомить детей с инженерными профессиями и дают им возможность продемонстрировать навыки работы с приборами и робототехникой.

По словам генерального директора АО «Югорский контракт» Альфии Павкиной, ежегодно 30-40 процентов участников выставки составляют новые компании. В течение трех дней программа включает пленарные сессии, круглые столы, экскурсии и интерактивные площадки.


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Сегодня в 11:13, просмотров: 264, комментариев: 0
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