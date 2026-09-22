Капитан пилотажной группы «Барсы» в Сургуте Иван Барсов объявил об уходе из политики и символично сбрил волосы

Капитан пилотажной группы «Барсы» Иван Барсов сообщил о завершении своей политической карьеры. Об этом он заявил после окончания выборов, опубликовав обращение в социальных сетях.

«Я объявляю об окончании своей политической карьеры. За время этой кампании мы сделали все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие политического разнообразия и дать возможность новым кандидатам быть услышанными в нашем городе. Но события последних трех дней показали нам, что такой подход здесь не востребован и, более того, встречает сопротивление», − говорится в посте.

Он также символично сбрил волосы. «Сегодня я закрываю эту страницу своей жизни. И символично − вместе с ней сбриваю волосы, оставляя позади этот этап», − написал Барсов.

При этом капитан пилотажной группы «Барсы» отметил, что продолжит заниматься теми направлениями, с которыми связан вне политики: помогать людям, развивать авиацию и предпринимательство.

После своего заявления он пригласил жителей посетить аэродром Боровая.

Ранее отец Ивана Барсова − бизнесмен и бывший кандидат в депутаты Думы Югры Евгений Барсов − получил штраф в размере 2 тысяч рублей по решению Сургутского городского суда за публикацию ссылки на запрещенную соцсеть с фотографиями.