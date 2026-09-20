Сургутский хлебозавод отмечает полувековой юбилей

Сегодня, 20 сентября, Сургутский хлебозавод отмечает 50 лет со дня основания. Предприятие было создано в 1976 году. Сегодня завод выпускает хлебобулочные и кондитерские изделия и снабжает ими Сургут, Сургутский район и другие города Югры.

На предприятии работают около 320 человек. Самым известным долгожителем завода остается его директор Сергей Пустозёров: он пришел сюда в 1978 году, а с 1981-го возглавляет предприятие. В интервью СИА-ПРЕСС он рассказывал, как за эти десятилетия менялся завод и сам Сургут.

По его словам, за время работы предприятие значительно нарастило производственные мощности. В конце 1970-х на заводе была всего одна печь, которая выпускала около 15 тонн хлеба в сутки. Сейчас здесь семь печей, а суточный объем производства достигает 35 тонн хлебобулочных изделий.

Ассортимент предприятия насчитывает более 150 видов продукции, в том числе 24 вида тортов и пирожных. Ежедневно более 40 автомобилей развозят свежую продукцию в школы, детские сады, больницы и около 500 магазинов Сургута, Сургутского района, Лянтора, Нефтеюганска, Пыть-Яха и Когалыма.

При этом сейчас предприятие рассчитывает и на дальнейшее развитие. Сургутский хлебозавод уже более полугода ожидает решения по заявке в Фонд развития Югры на поддержку модернизации. Средства планируют направить на запуск новой производственной линии, расширение ассортимента и увеличение объемов реализации. Стоимость проекта оценивается минимум в 70 млн рублей.