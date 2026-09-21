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Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках

Состав думы Сургута обновится почти наполовину — обзор результатов выборов

Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках
Фото dumasurgut.ru

В Сургуте завершена обработка протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов городской думы восьмого созыва. По предварительным данным, в 24 округах победили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией». Единственным исключением стал округ №22, где первое место занял действующий депутат Вадим Майоров, ранее входивший в ЛДПР.

Наиболее напряженная борьба развернулась в округах № 7 и № 20. Айдар Явишев опередил своего ближайшего соперника всего на 21 голос, а Анастасия Малыхина — на 90 голосов.

Предварительно новый состав думы Сургута выглядит следующим образом:

  • Округ № 1 — Александр Олейников, 50,75%. «Единая Россия». Председатель думы Сургута седьмого созыва.
  • Округ № 2 — Максим Обухов, 53,64%. «Единая Россия». Общественник, помощник депутата городской думы.
  • Округ № 3 — Валерий Голодюк, 33,94%. «Единая Россия». Депутат Тюменской областной думы седьмого созыва, заместитель начальника НГДУ «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз».
  • Округ № 4 — Михаил Бехтин, 47,48%. «Единая Россия». Действующий депутат думы Сургута, начальник второго отдела ПАО «Сургутнефтегаз».
  • Округ № 5 — Артем Гаврилов, 37,97%. «Единая Россия». Действующий депутат думы Сургута, ведущий инженер Центра политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз».
  • Округ № 6 — Владимир Болотов, 50,53%. «Единая Россия». Действующий депутат городской думы, президент Торгово-промышленной палаты, предприниматель.
  • Округ № 7 — Айдар Явишев, 29,90%. «Единая Россия». Действующий депутат думы Сургута, профсоюзный работник «Сургутнефтегаза». Он лишь на 21 голос опередил Сергея Токарева — первого заместителя генерального директора АО «Сургутское судоремонтное предприятие», кандидата от КПРФ. Явишев получил 1647 голосов, Токарев — 1626, или 29,52%.
  • Округ № 8 — Елена Бубович, 46,28%. «Единая Россия». Врач-трансфузиолог, кандидат медицинских наук, директор медицинского колледжа СурГУ.
  • Округ № 9 — Сергей Парфёнов, 44,13%. «Единая Россия». Действующий депутат думы Сургута, предприниматель.
  • Округ № 10 — Виктор Пономарев, 61,27%. «Единая Россия». Заместитель председателя думы Сургута седьмого созыва, заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут».
  • Округ № 11 — Даниил Маркин, 49,91%. «Единая Россия». Руководитель управления по культуре и спорту ООО «Газпром трансгаз Сургут», ранее возглавлял ЦКИД «Камертон».
  • Округ № 12 — Давыд Глуховский, 39,63%. «Единая Россия». Сотрудник службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Сургут». Его ближайшим соперником стал молодой летчик Иван Барсов (КПРФ), набравший 26,74%.
  • Округ № 13 — Владимир Клишин, 57,15%. «Единая Россия». Действующий депутат городской думы,председатель объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Сургут профсоюз».
  • Округ № 14 — Игорь Руденко, 47,01%. «Единая Россия». Заместитель главного инженера Сургутского ЗСК.
  • Округ № 15 — Денис Синенко, 40,77%. «Единая Россия». Депутат думы Сургута седьмого созыва, начальник медицинской службы ООО «Газпром трансгаз Сургут».

  • Округ № 16 — Дина Биглова-Фатова, 50,17%. «Единая Россия». Заместитель главного редактора «СургутинформТВ».

  • Округ № 17 — Виталий Колесников, 61,67%. «Единая Россия». Ветеран СВО.

  • Округ № 18 — Илья Гриненко, 52,93%. «Единая Россия». Президент «Клуба единоборств Югра», чемпион мира по тайскому боксу.

  • Округ № 19 — Алексей Кучин, 67,56%. «Единая Россия». Действующий депутат думы Сургута, начальник отдела в «Газпром трансгаз Сургут», председатель АНО «Интеллектуальный клуб».

  • Округ № 20 — Анастасия Малыхина, 27,45%. «Единая Россия». Сотрудник строительной компании «Строй актив». Она получила 1244 голоса и всего на 90 голосов опередила Артема Кочешкова, набравшего 1154 голоса, или 25,46%.

  • Округ № 21 — Сергей Фоменко, 43,07%. «Единая Россия». Ветеран специальной военной операции.

  • Округ № 22 — Вадим Майоров, 45,46%. Действующий депутат думы Сургута, ранее входивший во фракцию ЛДПР. Он получил 3031 голос. Второе место занял выдвинутый «Единой Россией» предприниматель Григорий Григорян — 2344 голоса, или 35,15%.

  • Округ № 23 — Сергей Путий, 43%. «Единая Россия». Исполнительный директор СК «ЮВиС». За него проголосовали 2918 человек. Вторым стал действующий депутат, предприниматель и строитель Евгений Барсов — 1814 голосов, или 26,73%.

  • Округ № 24 — Богдан Гужва, 60,56%. «Единая Россия». Действующий депутат думы Сургута, бизнесмен и президент Сургутской ассоциации застройщиков.

  • Округ № 25 — Эмилия Трапезникова, 49,37%. «Единая Россия». Заместитель председателя думы Сургута седьмого созыва, руководитель Сургутского филиала дорожной территориальной организации профсоюза железнодорожников РОСПРОФЖЕЛ. Биография.

Самый высокий результат среди победителей показал Алексей Кучин в округе № 19 — 67,56%. Более 60% голосов также получили Виктор Пономарев, Виталий Колесников и Богдан Гужва.

Таким образом состав думы Сургута обновится почти наполовину. Из 25 избранных депутатов 14 работали в думе седьмого созыва, еще 11 человек станут новыми депутатами.

Результаты пока являются предварительными. Окончательные итоги выборов должны быть утверждены избирательными комиссиями.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 1330, комментариев: 0
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