Кардиохирурги Югры впервые провели сложную операцию на аортальном клапане через мини-доступ

В Окружном кардиологическом диспансере впервые выполнили сложную операцию на аортальном клапане и восходящей аорте через мини-J-стернотомию — разрез длиной около 10 сантиметров. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Пациент с 26 лет наблюдался у врачей из-за врожденного порока сердца — двустворчатого аортального клапана. Во время очередного обследования у него выявили аневризму восходящей аорты и критический стеноз аортального клапана.

Врачи заменили аортальный клапан и восходящую аорту с помощью сосудистого гомографта — биологического протеза из донорских тканей. По данным депздрава, такой вариант позволяет избежать пожизненного приема антикоагулянтов, который требуется при установке механического клапана.

Главной особенностью операции стал хирургический доступ. Вместо стандартного рассечения грудины по всей длине специалисты использовали мини-J-стернотомию. Разрез получился почти вдвое меньше — около 10 сантиметров.

При этом объем и сложность вмешательства остались прежними. Такой доступ позволяет сохранить большую часть грудины и уменьшить травматизацию тканей, что создает условия для более комфортного восстановления.

В Окружном кардиологическом диспансере отмечают, что продолжают осваивать новые хирургические технологии, чтобы расширять возможности современной кардиохирургии в Югре.