Сразу четыре жилых комплекса ГК «Сибпромстрой» заняли первые места в своих категориях ЕРЗ

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«Сибпромстрой» сохраняет лидерство в Югре по объему ввода жилья: на 1 сентября 2026 года, за восемь месяцев компания ввела 43 117,3 квадратных метров жилья.

По итогам 2025 года застройщик также возглавлял региональный рейтинг по этому показателю.

Высокие позиции у компании и в другом рейтинге ЕРЗ – по потребительским качествам жилых комплексов. Здесь «Сибпромстрой» занимает третье место среди 12 застройщиков Югры. Средневзвешенная оценка всех ЖК компании, в которых есть квартиры в продаже, составляет 27,59 балла.

Четыре проекта стали первыми

Сразу четыре проекта «Сибпромстроя» возглавили рейтинги в своих категориях.

ЖК «Заречный» в Нефтеюганске занял первое место среди жилых комплексов эконом-класса с оценкой 31,45 балла. ЖК «Цветы Сибири» в Пойковском стал первым среди среднеэтажных домов эконом-класса – 18,30 балла.

Еще два лидера находятся в Сургуте. ЖК «Голд Фиш» («Золотая Рыбка») занял первое место среди высотных домов стандарт-класса с оценкой 18,15 балла. ЖК «Жемчужина Оби» с результатом 36,65 балла стал первым среди высотных домов.

Вторые места получили еще два проекта. ЖК «Сияние» в Нефтеюганске стал вторым среди среднеэтажных домов стандарт-класса – 18,10 балла. Сургутский ЖК «Марьина гора» занял второе место среди высотных домов стандарт-класса.

Еще несколько ЖК вошли в топы

Высокие позиции проекты компании получили и в других категориях. Сургутский ЖК «Георгиевский» занял третье место среди домов повышенной этажности. При этом у него самая высокая оценка среди десяти представленных проектов «Сибпромстроя» – 37,85 балла.

«Голд Фиш» дополнительно занял третье место среди высотных домов. «Марьина гора» находится на четвертом месте в общем рейтинге высотных домов, «Сияние» – на четвертом среди среднеэтажных, а сургутский «Дом на Толстого» стал пятым среди среднеэтажных домов стандарт-класса с оценкой 14,30 балла.

В десятку проектов «Сибпромстроя», которые ЕРЗ оценивает по потребительским качествам, также входят ЖК «Семейный» в Нефтеюганске – 21,05 балла, «Парк Победы» – 17,85 балла и «Поколение» – 17,85 балла.

Таким образом, на сентябрь 2026 года в рейтингах ЕРЗ представлены десять жилых комплексов «Сибпромстроя» в Сургуте, Нефтеюганске и Пойковском. Четыре проекта занимают первые места в отдельных категориях, два – вторые. Сама компания остается лидером Югры по объему ввода жилья и входит в тройку застройщиков региона по потребительским качествам ЖК.

Рейтинги Единого ресурса застройщиков охватывают застройщиков и новостройки по всей России и обновляются ежемесячно.

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ООО "Сибпромстрой-Югория"