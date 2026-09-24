Освещение между Бажова и Ленина в Сургуте обновят к лету 2027 года

В Сургуте обновят освещение на внутриквартальном проезде от улицы Бажова до проспекта Ленина. Работы планируют начать уже в сентябре 2026 года, а закончить – в июле 2027-го. Об этом сообщили представители мэрии в комментариях под постом главы Сургута Максима Слепова.

Проект реализуют в рамках концессионного соглашения с ООО «СГЭС». После завершения работ объект должны принять и передать эксплуатирующей организации. Затем новое освещение подключат к электросетям.

В администрации уточнили, что речь идет именно о внутриквартальном проезде. Освещение непосредственно во дворах домов – зона ответственности УК и собственников жилья.

«Решение об установке дополнительных фонарей, их типе, мощности и схеме размещения принимается исключительно на общем собрании собственников. Чтобы во дворе появилось полноценное освещение, нужна инициатива и решение самих жильцов», – пояснили власти.

Помочь с установкой освещения может и город. Для этого в Сургуте действуют программы софинансирования благоустройства. Однако сначала собственникам также необходимо принять соответствующее решение на общем собрании. Кроме того, жители должны быть готовы частично оплатить работы или взять на себя дальнейшее содержание фонарей.