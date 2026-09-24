Минфин предложил повысить налоги на пассивные доходы и зарубежные онлайн-покупки

Минфин России предложил облагать пассивные доходы граждан НДФЛ по ставкам от 13 до 22 процентов вместо действующего диапазона 13-15 процентов. Как сообщил инвестбанкир Евгений Коган, эта и другие меры вошли в бюджетный пакет, который ведомство внесло в правительство. Речь пока идет о предложениях, а не о принятых изменениях.

К пассивным доходам относятся дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества. Изменение не затронет необлагаемую часть доходов по вкладам.

Для паевых инвестиционных фондов предлагается установить налог на прибыль с получаемых пассивных доходов по ставке 15 процентов. При расчете налога пайщиков сумму, уже уплаченную фондом, будут учитывать.

Зарубежные онлайн-продавцы должны будут платить НДС по ставке 22 процента за товары электронной трансграничной торговли. Кроме того, пакет предусматривает таможенный сбор в размере 100 рублей за почтовую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро.

Для горнометаллургических компаний Минфин предложил налог на дополнительный доход, возникший из-за роста мировых цен на твердые полезные ископаемые в рублевом выражении по сравнению с 2024 годом. Ставка составит 30 процентов, для золота — 20 процентов.

Ранее стало известно о том, что власти в России обдумывают введение сбора с каждого авиапассажира на развитие отчественного самолетостроения.