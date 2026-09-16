Суд Нижневартовска взыскал 921 тысячу рублей с клиники после некачественной блефаропластики

Нижневартовский городской суд взыскал с косметологической клиники в общей сложности 921 тысячу рублей в пользу пациентки после некачественно проведенной блефаропластики. Об этом сообщает пресс-служба судов Югры.

Женщина обратилась в косметологическую клинику за платной процедурой — блефаропластикой верхних и нижних век. Судебная экспертиза установила, что операцию провели в амбулаторных условиях, не соответствующих требованиям безопасности. Кроме того, процедуру выполнял врач, который не имел права проводить пластические операции в эстетических целях. Эксперты также указали на неполный объем диагностики, неверно поставленный диагноз и нарушения при оформлении медицинской документации. Желаемого эстетического результата пациентка не получила.

Суд расторг договор на оказание медицинских услуг и взыскал с клиники 157 тысяч рублей, уплаченных за процедуру, еще 157 тысяч рублей неустойки, 300 тысяч рублей компенсации морального ущерба и 307 тысяч рублей штрафа.

Решение пока не вступило в законную силу. Клиника подала апелляционную жалобу.