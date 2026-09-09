В Югре запретили публиковать информацию о беспилотниках, ПВО и последствиях атак

В Югре запретили публиковать и распространять в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информацию, связанную с применением беспилотников, работой систем противодействия им и последствиями атак. За нарушение запрета гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, а организациям — до 500 тысяч рублей.

Об ограничениях сообщил Департамент региональной безопасности Югры. Они введены в соответствии с поручением Антитеррористической комиссии региона и будут действовать до снятия уровня базовой готовности, установленного указом президента России от 19 октября 2022 года.

Под запрет попали фотографии, видеозаписи, географические координаты и другие материалы о применении средств воздушного нападения на территории Югры. Нельзя распространять сведения, по которым можно определить тип беспилотника, место его нахождения, падения или запуска, траекторию полета, место атаки, факт поражения объектов и характер повреждений.

Ограничения также касаются информации о применении систем противодействия беспилотникам, в том числе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Запрещено публиковать сведения, которые позволяют установить места временной дислокации и порядок работы подразделений Минобороны и правоохранительных органов. В этот же перечень входят данные о расположении военной инфраструктуры, систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, объектов связи и охраны топливно-энергетического комплекса. Кроме того, нельзя раскрывать местонахождение критически важных объектов промышленности, ЖКХ, мостов и другой инфраструктуры региона.

Ограничение распространяется и на публикации о террористических актах на территории Югры, в том числе совершенных с использованием беспилотников и других средств поражения, действиях диверсионно-разведывательных групп и других подобных происшествиях.

При этом запрет не распространяется на органы публичной власти и информацию, которую они официально публикуют в соответствии с законодательством. Таким образом, сведения из официальных сообщений государственных и муниципальных структур можно распространять.

В Департаменте региональной безопасности отметили, что аналогичные ограничения действуют во многих российских регионах. За нарушение решения предусмотрено предупреждение или административный штраф. Для граждан его размер составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 500 тысяч рублей.

Сегодня, 9 сентября, в Югре предупреждение о беспилотной опасности было переведено на уровень выше — на угрозу атаки БПЛА (это означает, что беспилотники могли вторгнуться непосредственно на территорию ХМАО). В связи с этим школы региона были переведены на дистант, а аэропорты автономного округа закрыты на прием и отправку рейсов.