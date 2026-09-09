В аэропорту Сургута задержали несколько рейсов на фоне угрозы атаки беспилотников

В аэропорту Сургута на фоне введенного в Югре режима «Угроза атаки беспилотника» несколько рейсов выполняются с задержками. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. О введении режима ранее сообщил канал «Югра официально».

Среди вылетов задержан рейс в Уфу, который перенесли до 15:00 9 сентября. Самолеты в Екатеринбург и Омск должны отправиться после 14:00, вылет в Махачкалу перенесен до 18:30. При этом часть рейсов остается в расписании. В частности, без изменений на табло указаны вылеты в Екатеринбург в 16:25, Москву в 18:00 и Тюмень в 18:45. Несколько утренних и дневных самолетов уже покинули Сургут.

Задержки есть и на прилет. Изменения указаны для рейсов из Махачкалы, Москвы, Омска, Ханты-Мансийска и Уфы. Самолет из Еревана находится в пути, часть других рейсов пока следует по расписанию.

Впрочем, согласно данным Росавиации, прием и отправка рейсов в аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска временно закрыты. По всей видимости, при продолжении текущего режима атак БПЛА, рейсы и далее будут переноситься.

Ранее в Югре действовал режим «Беспилотная опасность», означавший угрозу БПЛА для соседних регионов. Теперь власти ввели режим «Угроза атаки беспилотника»: он означает, что опасность стала ближе и возможен прилет беспилотников непосредственно на территорию Югры. Из-за этого в Сургуте школьники переведены на дистант.