В Югре появилась первая музыкальная разметка с мелодией «Валенки»

Первая в Югре музыкальная дорожная разметка появилась на 4-м километре трассы «Южный обход города Сургута», недалеко от недавно построенного второго моста через Обь. При движении с установленной скоростью шум покрышек складывается в мелодию песни «Валенки», сообщает РИЦ «Югра».

Для создания такой разметки специалисты заранее рассчитывают профиль, ширину, глубину и расстояние между элементами для каждой ноты.

«Музыкальную разметку сначала проектируют: для каждой ноты рассчитывают свой профиль, ширину, глубину и точное расстояние между элементами, — рассказывает начальник отдела эксплуатации дорог ГК «Севератодор» Александр Воронцов. — По этим расчетам заранее делают трафареты. При устройстве музыкальной дорожной разметки мы впервые применили стимограф – специализированная машина, своего рода принтер, для нанесения сложных элементов горизонтальной дорожной разметки».

При проезде автомобиля возникает вибрация, которая при соблюдении скоростного режима превращается в мелодию. В России такую технологию используют в том числе для того, чтобы водитель сохранял концентрацию на дороге.

Первая музыкальная дорога в стране появилась в 2024 году на трассе М-11 «Нева». Позднее подобные участки появились и на других направлениях из Москвы.