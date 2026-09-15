В Сургуте на фестивале «Югра вместе!» откроют восемь «Палаток здоровья»

В Сургуте с 18 по 20 сентября будут работать восемь «Палаток здоровья», где жители смогут бесплатно пройти экспресс-обследование основных показателей организма. Акцию проведут в рамках фестиваля «Югра вместе!», сообщает Администрация Сургута.

Врачи предложат измерить артериальное и внутриглазное давление, проверить уровень глюкозы и холестерина в крови, оценить сердечно-сосудистые риски. Также сургутяне смогут сделать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции и получить консультации по питанию, физической активности и здоровому образу жизни.

«Палатки здоровья» будут работать с 08:00 до 20:00 в школе «Перспектива» на улице 30 лет Победы, спорткомплексе «Олимп» на Университетской, историческом парке «Россия – Моя история» на Мелик-Карамова, гимназии имени Ф.К. Салманова на Московской, школах №8, №9 и №3, а также в естественно-научном лицее №2.

Фестиваль приурочен к Году единства народов России и Году молодой семьи. Параллельно проходит онлайн-викторина об истории и культуре родного края, участники которой могут получить подарки.