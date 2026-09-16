Депутаты Думы Сургута почтили память Фармана Салманова

В Сургуте прошла музейная акция «Время первых. Интеллектуалы», посвященная 95-летию со дня рождения легендарного геолога Фармана Салманова. Мероприятие состоялось в мемориальном комплексе геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова», где он жил вместе с семьей с 1957 по 1961 год. Среди участников встречи были депутат Думы Сургута Айдар Явишев и Алексей Кучин.

Обращаясь к молодым сургутянам, Айдар Явишев отметил, что Фарман Салманов смог добиться своего не только благодаря настойчивости, но прежде всего благодаря профессионализму и уверенности в своих расчетах.

«Хочу обратиться ко всем молодым людям, которые присутствуют здесь – будьте профессионалами в своей работе, это ведет к успеху», – сказал Айдар Явишев.

Алексей Кучин подчеркнул, что важно сохранять память не только о самом Фармане Салманове, но и обо всех первопроходцах, участвовавших в становлении Сургута.

«Мы отмечаем 95 лет со дня рождения Фармана Салманова – человека, благодаря которому современный Сургут стал нефтяным, развивающимся городом с большими перспективами. И, безусловно, наша задача – отдать должное его памяти, людям, которые были с ним, всем тем ветеранам, которые вложили свои силы, душу, жизнь в наш любимый город. Желаю, чтобы мы всегда помнили этих людей, были достойны их и развивали наш город дальше», – сказал депутат.

Участники акции возложили цветы к бюсту Фармана Салманова. Первым геологоразведчикам также вручили детские рисунки, посвященные их профессии и труду.