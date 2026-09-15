В России подвели статистику использования «Пушкинской карты» за пять лет

В сентябре программа «Пушкинская карта» отметила пять лет работы. За это время участники по всей России приобрели свыше 115 миллионов билетов на культурные события, потратив в общей сложности больше 57 миллиардов рублей. Такую статистику приводит ВТБ.

Кино остается безусловным фаворитом молодежной аудитории — на билеты в кинотеатры пришлось 37% всех трат. Театры и дома культуры разделили вторую строчку: каждая из этих категорий заняла по 17% расходов. Музейные билеты — 16%, концерты — 6%, мастер-классы и встречи в библиотеках — 4%.

Некоторые площадки зафиксировали рекордную посещаемость: Третьяковскую галерею по программе посетили 814 тысяч раз, Мариинский театр — 285 тысяч, более миллиона билетов купили на фильм «Чебурашка 2». Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков подчеркнул, что проект помогает молодежи открывать для себя новое и при этом остается простым и доступным.