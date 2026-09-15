В Нижневартовске мужчина напал на 16-летнюю девушку в лифте

В Нижневартовске 48-летний мужчина стал фигурантом двух уголовных дел после нападения на 16-летнюю девушку в лифте и конфликта с инспектором по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает 86.ru, прокуратура Югры также подтвердила возбуждение дела по факту побоев подростка.

По данным издания, девушка возвращалась домой и из-за сбоя лифта была вынуждена пересесть в другую кабину на 13-м этаже. Там находился мужчина, который начал словесный конфликт, а затем ударил подростка. Происходящее попало на камеру видеонаблюдения.

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После публикации информации сотрудники полиции провели проверку и возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ о побоях, совершенных из хулиганских побуждений.

Правоохранители установили личность мужчины. По данным 86.ru, им оказался 48-летний житель Нижневартовска. Во время разбирательства на место приехала инспектор по делам несовершеннолетних. Как сообщает издание со ссылкой на Следственный комитет, мужчина начал выхватывать у сотрудницы документы и применил к ней физическую силу. После этого в отношении него возбудили еще одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти.