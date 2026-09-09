Школа на 1 550 мест в 35 микрорайоне Сургута ждет экспертизу

Проект школы на 1 550 учеников в 35 микрорайоне Сургута вышел на очередной этап. Заключение госэкспертизы по проектно-сметной документации ожидается 22 сентября. Об этом на заседании комитета Думы Сургута по социальной политике рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства администрации города Эльвира Рахматуллина.

По ее словам, положительное заключение госэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий было получено еще 17 июня. После этого застройщик направил документы на экспертизу сметной документации, однако получил замечания. Срок их устранения был установлен до 4 сентября.

Параллельно город готовит предложения по финансированию строительства. Департамент строительства направил их в департамент финансов для рассмотрения при формировании бюджета на 2027-2029 годы.

Как уточнили в администрации, на сегодняшний день единственным предполагаемым источником финансирования строительства является бюджет Югры.

Напомним, проблема строительства школы в 35 и 35А микрорайонах обсуждается в Сургуте уже несколько лет. Еще в 2022 году депутаты выражали опасения, что объект может не появиться.

В октябре 2024 года стало известно, что земельные участки под школу и детский сад были переданы в муниципальную собственность, а застройщик взял на себя подготовку проекта школы за собственный счет. Тогда объект планировали на 1 500 мест, а власти рассчитывали после получения экспертизы обратиться за финансированием в округ.

Летом 2025 года «Брусника» сообщала СИА-ПРЕСС, что уже вложила в проектирование школы 100 млн рублей. Тогда застройщик рассчитывал пройти госэкспертизу к февралю 2026 года, после чего вопрос о строительстве должен был перейти на уровень окружного финансирования.

Сроки прохождения экспертизы впоследствии сдвинулись. Еще в июне этого года администрация рассчитывала получить итоговое заключение в том же месяце. Тогда сообщалось, что после экспертизы город намерен добиваться переноса финансирования строительства с 2029 года на более ранний срок.

Пока собственной школы в новых кварталах нет, для части детей из 35А микрорайона организован подвоз в другие образовательные учреждения Сургута. С декабря прошлого года специальные автобусы доставляют учеников 1-5 классов в четыре школы города.