В Тюмени впервые пройдут всероссийские соревнования «Кибердром. Старт» на TNF

В Тюмени 16 сентября впервые пройдут всероссийские соревнования «Кибердром. Старт» для школьников от 7 до 14 лет. Площадкой станет Международный промышленно-энергетический форум TNF, сообщает «Тюменская линия». Перед соревнованиями ребята из шести лучших школ прошли отбор и обучение. Всего в состязаниях примут участие 24 человека, рассказала руководитель всероссийского проекта «Кибердром» Олеся Радчевская.

Школьникам предстоит решать практические задачи, связанные с топливно-энергетическим комплексом. На полигоне подготовили четыре направления: подводную, наземную и воздушную робототехнику, а также два виртуальных симулятора.

Один из сценариев предусматривает поиск аварии на подводном трубопроводе. Участники должны с помощью дрона доставить к месту повреждения контейнер с инструментами и ремонтной заплаткой, после чего подводные роботы должны закрепить ее на трубе.

«Симуляторы полностью имитируютгородскую застройку или производственные цеха, где по легенде может быть утечка газа. Участники должны обнаружить ее и сообщить профильным специалистам. Также представлена наземная робототехника от компании "Роби", которая базируется в Тюмени. Отмечу, что вся техника у нас российского производства, можно ознакомиться, посмотреть, что производится в области беспилотных технологий именно для подрастающего поколения. Сами задания, конечно, достаточно сложные, но ребята прошли обучение. Дополнительно мы сами опробовали задания. Уверен, что участники справятся», — сказала Олеся Радчевская.

Соревнования начнутся в 12:00, итоги подведут в 17:00. Все участники получат подарки, дипломы и сертификаты об обучении. Вход на «Кибердром. Старт» свободный, возрастное ограничение — 0+.