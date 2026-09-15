Работник АО «Транснефть – Сибирь» Ренат Аюпов стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Машинист экскаватора». Состязания проходили в г. Новочебоксарске Чувашской Республики. В них приняли участие конкурсанты из более 28 субъектов страны.

Всероссийский конкурс представляет собой очные соревнования по 25 номинациям. Свои знания и профессиональные навыки продемонстрировали представители разных организаций в таких направлениях, как «Электромонтер», «Машинист экскаватора», Сварщик», «Повар», «Машинист бульдозера» и другие.

Испытания состояли из теоретической части и практических модулей. Организаторы творчески подошли к разработке практических заданий. Например, машинисты экскаваторов должны были преодолеть трассу, собрав все баскетбольные мячи со стоек в ковш, двигаясь противовесом вперед, а затем сбросить все мячи в бочку.

Ренат Аюпов успешно прошел тестирование на знание теории, продемонстрировал виртуозное владение навыками управления техникой и стал победителем в своей номинации. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоится в конце года в Москве.

Стаж работы Рената Аюпова в профессии – 16 лет. За это время Ренат неоднократно становился призером корпоративных соревнований.

Работники АО «Транснефть – Сибирь» принимают участие в различных международных и российских производственных конкурсах, демонстрируя высокий уровень профессионального мастерства и ответственного отношения к труду.

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Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» реализуется в рамках федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры» и является значимой площадкой для обмена опытом. Такой формат трудовых состязаний способствует не только развитию кадрового потенциала, но и повышению престижа рабочих профессий в России.



Организаторы – Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей.