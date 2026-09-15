Верховный суд России внедрит ИИ в работу более 95% судей к 2030 году

К 2030 году более 95% российских судей должны постоянно использовать сервисы на базе искусственного интеллекта, а доля подготовленных с его помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Такие показатели закреплены в концепции внедрения ИИ в судопроизводство, утвержденной председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Документ предусматривает применение технологии практически на всех этапах работы с делом — от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. При этом окончательное решение всегда должно оставаться за человеком, а ИИ будет выполнять вспомогательную функцию.

При подаче документов система сможет проверять их комплектность и соответствие требованиям, определять категорию и подсудность дела, выявлять формальные недостатки и рассчитывать госпошлину. Также предусмотрена предварительная оценка вероятного исхода по типовым категориям дел, но без прогнозирования решения по конкретному спору.

После поступления материалов ИИ сможет классифицировать дело по категории и сложности, структурировать документы и помогать распределять нагрузку между судьями с учетом их специализации.

Еще одно направление — анализ позиций сторон и доказательств. ИИ должен выявлять противоречия, составлять резюме и хронологию событий, а также проводить интеллектуальный поиск по судебной практике с учетом конкретных обстоятельств.

Система сможет предупреждать судью, если проект решения заметно отличается от сложившейся практики, сравнивая его с позициями Верховного суда и решениями по аналогичным делам. Предусмотрена и помощь при назначении наказания с учетом обстоятельств и статистики по схожим случаям.

К 2030 году Верховный суд также рассчитывает сократить сроки рассмотрения типовых дел на 20-30%. Не менее 90% протоколов заседаний и 30-50% проектов процессуальных документов должны готовиться с помощью ИИ. При этом не менее 80% таких проектов, согласно концепции, судьи должны утверждать без существенных правок.