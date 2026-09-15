В России с 2027 года начнут мониторить цены на 24 продукта

С 1 января 2027 года в России начнут следить за ценами на 24 основных продукта − от мяса и рыбы до картофеля и макарон. Правительство уже утвердило список товаров. Система должна показать, где и почему продукты резко дорожают − от производителя до магазина, передает ТАСС.

В перечень вошли мясо, птица и рыба, молоко, сыр и яйца, сливочное и подсолнечное масло, хлеб, мука, сахар, соль, рис, гречка и макароны. Также будут отслеживать цены на картофель, свеклу, лук, морковь, помидоры, огурцы и капусту.

Получать информацию о ценах и продажах будут Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат. Ведомства смогут видеть данные о поставщиках и продавцах, сделках, объемах продаж, доходах и расходах компаний.

Между тем, в Югре с начала 2026 года продукты в среднем подорожали на 3,4%, сообщила СИА-ПРЕСС Тюменьстат. В целом цены и тарифы на товары и услуги в регионе выросли на 4,3%.

Сильнее всего среди продуктов, которые учитывает статистика, подорожал сахар − на 24,7% по сравнению с декабрем 2025 года. Крупа и бобовые выросли в цене на 9,5%, подсолнечное масло − на 7,1%, рыба и морепродукты − на 7%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 2,9%, мясо и птица − на 2,3%.

При этом некоторые продукты в Югре стали дешевле. Цены на сыр снизились на 6,7%, сливочное масло − на 5,1%, молоко и молочную продукцию − на 3,7%, яйца − на 2,3%, макаронные изделия − на 1,2%.