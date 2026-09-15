Тюменская область полностью обеспечивает себя мясом и молоком

Тюменская область полностью обеспечивает потребности жителей в мясе и молоке за счет собственного производства. По итогам 2025 года регион занял первое место в УрФО по производству молока, мяса и яиц на душу населения, сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на региональный департамент АПК. Кроме того, область заняла второе место в Уральском федеральном округе по надою молока на одну корову.

Одним из факторов роста стали геномные технологии, которые с 2020 года применяют в молочном и мясном животноводстве. На 1 июля 2026 года предприятия региона генотипировали более 38 тысяч голов крупного рогатого скота. Это позволило отбирать наиболее продуктивных животных и увеличить средний надой на одну корову на 7,4%.

«Рост продуктивности – это результат системной работы со стадом. Ключевые факторы, помимо генетики, – сбалансированное кормление, комфортные условия содержания, эффективное управление стадом и профилактика заболеваний», – отметили в региональном департаменте АПК.

На фермах также внедряют систему «умное цифровое стадо». Датчики контролируют состояние животных, автоматизированное оборудование дозирует корма, а электронные системы в доильных залах отслеживают продуктивность каждой коровы. Это позволяет сокращать трудозатраты и повышать эффективность производства.

В мясном животноводстве наиболее подходящими для местного климата называют герефордскую и абердин-ангусскую породы. При строительстве новых животноводческих комплексов все больше внимания уделяют роботизации, автоматическому контролю микроклимата, аналитике данных и биологической безопасности.

Параллельно регион развивает переработку. В ближайшие 2,5 года на Ялуторовском молочном комбинате планируют построить завод по производству глазированных сырков мощностью 10,5 тысячи тонн в год и установить новую линию по выпуску творога.

В Ишимском округе агрохолдинг «Юбилейный» завершает строительство предприятия по глубокой переработке гороха. Ввести его в эксплуатацию планируют в конце третьего квартала 2026 года.