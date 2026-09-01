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В Югре вырос интерес школьников к литературе

Югорские подростки стали больше читать этим летом

В Югре вырос интерес школьников к литературе
Фото: Ксения Белорусцева

В Югре этим летом вырос интерес подростков к чтению. С начала июня число пользователей книжных онлайн-сервисов в возрасте до 17 лет увеличилось на 7%, а интерес к произведениям из школьной программы – на 12%. Об этом говорится в совместном исследовании «МегаФона» и «Литрес».

Самым активным месяцем стал июль: трафик на книжные сервисы оказался на 36% выше, чем в августе. В конце лета интерес к цифровым книгам снизился – это связывают с отпусками и подготовкой семей к новому учебному году.

В пятерку самых популярных произведений школьной программы у югорчан вошли «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Евгений Онегин» Александра Пушкина, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Мы» Евгения Замятина и «Палата № 6» Антона Чехова.

При этом подростки читают не только школьную классику. Среди пользователей от 12 до 17 лет также востребованы зарубежное фэнтези, научная фантастика и литература Young Adult.

Активнее пользоваться книжными сервисами летом стали и жители старше 55 лет – их аудитория выросла на 5%. Соотношение мужчин и женщин среди читателей практически сравнялось – 49% и 51% соответственно.


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Сегодня в 16:40, просмотров: 131, комментариев: 0
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