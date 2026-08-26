В Югре большое совещание педагогических работников собралось шесть тысяч участников

В Ханты-Мансийске открылось традиционное августовское совещание педагогических работников Югры. Около тысячи учителей, наставников, руководителей учреждений образования, культуры и спорта собрались на одной площадке, еще порядка пяти тысяч человек присоединились к обсуждению онлайн. Главной темой стало развитие системы образования в новом учебном году.

Губернатор Югры Руслан Кухарук назвал образование одним из ключевых приоритетов региона и обозначил несколько стратегических направлений. Среди них — ранняя профилизация школьников, обновление инфраструктуры, цифровая трансформация, повышение статуса педагога и переход на обновленные федеральные образовательные программы.

К 1 сентября в округе планируют сформировать сеть из 1 500 профильных предпрофессиональных классов. Практико-ориентированным обучением в партнерстве с вузами и предприятиями должны охватить 35 процентов учащихся 8-11 классов. Такой подход позволит школьникам раньше знакомиться с профессиями и получать навыки, востребованные в регионе.

Продолжится и обновление образовательной инфраструктуры. В 2025 году в Югре ввели в эксплуатацию шесть школ и три детских сада, отремонтировали 12 образовательных учреждений и благоустроили 14 пришкольных территорий. В июне открылось новое здание Югорского физико-математического лицея-интерната на 350 учащихся.

В новый учебный год также войдут школа в Когалыме на 900 мест, обновленные Варьеганская и Березовская школы и Югорский политехнический колледж после реконструкции. До конца 2026 года планируют завершить еще несколько крупных объектов, в том числе школы в Нефтеюганске, Приобье и Нягани, а также общежитие Когалымского политехнического колледжа.

Еще одной темой совещания стал новый региональный стандарт проектирования социальных объектов. Заместитель губернатора Югры Елена Майер рассказала, что документ получил название «северный код». Он объединит требования к школам и детским садам с учетом климатических особенностей округа и должен сделать образовательные пространства более комфортными и функциональными.

«Умение создавать тепло внутри, превращать суровые условия в дом, где каждый квадратный метр работает на ученика и качество образования. Наша задача, чтобы школа стала центром социального притяжения и местом развития талантов. Введение Стандарта — наш вклад в развитие потенциала Югры, и он начинается с заботы о каждом, кто переступает порог школы», — уточнила Елена Майер.

Большой блок посвятили цифровизации. В школах региона продолжат внедрение федерального мессенджера «Макс», через который родители смогут получать информацию об оценках, домашних заданиях, пропусках, а в ряде муниципалитетов — и о проходе ребенка через школьный турникет.

В пилотном режиме работает и «Ассистент преподавателя». Система анализирует аудиозаписи уроков и помогает педагогам сверять их содержание с календарно-тематическими и федеральными рабочими программами. Сейчас в проекте участвуют 550 учителей математики, русского языка и истории из десяти муниципалитетов. К концу учебного года его планируют масштабировать на все школы.

Отдельное внимание уделят безопасности и воспитательной работе. В Югре создадут региональный реестр патриотических организаций, которым разрешат работать на школьных площадках. Кроме того, власти намерены довести до 100 процентов число школ, верифицированных на портале «Добро.рф», чтобы ученики могли подтверждать волонтерские часы и использовать их при поступлении в вузы.

Совещание продолжилось стратегическими сессиями, круглыми столами и мастер-классами. По итогам профессионального диалога педагогическое сообщество должно определить практические решения, с которыми школы и колледжи региона войдут в новый учебный год.