Тюменский техникум открыл новые мастерские для строительных специальностей

В Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства открылись обновленные мастерские с современным оборудованием для подготовки специалистов строительной отрасли. Модернизацию провели благодаря участию учреждения в федеральном проекте «Профессионалитет», сообщает «Тюменская линия».

Заведующий отделением подготовки квалифицированных рабочих и служащих техникума Андрей Федорцов рассказал, что новое оборудование предназначено для обучения мастеров слесарных работ, электромонтажников, специалистов ЖКХ и сварщиков.

«Мы зашли в проект "Профессионалитет" в строительную отрасль по профессиям: мастер слесарных работ, электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, мастер жилищно-коммунального хозяйства и сварщик. Получили мастерские с самым современным оборудованием. Теперь они вмещают больше студентов. Идем в один шаг с предприятиями. Некоторое оборудование даже новее, чем на производствах», — отметил Андрей Федорцов.

В электромонтажных мастерских появились стенды для программирования систем видеонаблюдения и лифтового оборудования. Они представляют собой уменьшенные копии реальных установок и позволяют студентам видеть весь рабочий процесс. Мастерскую сантехники и отопления также оснастили оборудованием для работы с разными видами трубопроводов.

Еще одной новинкой стал робот для сварочного производства. Заместитель директора техникума Иван Зарубин отметил, что рука-манипулятор позволяет обучать студентов технологиям, которые применяют на крупных автоматизированных предприятиях.

«С помощью руки-манипулятора мы можем студентов обучить тому, что сейчас выполняется на больших производствах, где есть развитая система автоматики. То есть не каждый сварщик ответственен за свою деталь, а где можно запрограммировать робота, и тот будет варить нужные соединения поточно», — рассказал Иван Зарубин.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».