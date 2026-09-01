В Когалыме открыли школу имени Валерия Грайфера и Военный учебный центр

В Когалыме в День знаний открыли новую школу имени советского и российского нефтяника Валерия Грайфера. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. В школе оборудовали естественно-научные лаборатории, классы робототехники, цифровые мастерские, спортивные залы и бассейн. Компания «ЛУКОЙЛ» также открыла профильные классы и тематические пространства.

Еще одним новым образовательным объектом стал Военный учебный центр на базе филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета. Его создали при поддержке «ЛУКОЙЛ». Центр стал вторым в Югре после аналогичной площадки в Югорском государственном университете. Студенты смогут проходить подготовку по программам сержантов запаса без отрыва от учебы.

К началу учебного года в регионе также открылись новое здание Югорского физико-математического лицея, обновленные Варьеганская и Березовская средние школы. После масштабной реконструкции студентов принял Югорский политехнический колледж.

До конца 2026 года власти региона планируют ввести еще три школы и общежитие Когалымского политехнического колледжа на 100 мест. Сейчас готовность общежития составляет 80%: рабочие завершают облицовку помещений и устанавливают оборудование.

Кроме того, рядом со школой №5 в Когалыме завершили благоустройство сквера площадью один гектар. Там появились детские площадки, спортивная зона с уличными тренажерами и места для отдыха.