В День знаний более 60 регионов России введут ограничения на продажу спиртного

1 сентября в более чем 60 российских регионах будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Это следует из нормативных актов и распоряжений региональных властей, которые изучили в РБК. Югры в опубликованном списке нет.

Полный запрет на продажу алкоголя в магазинах в День знаний введут в Амурской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Мурманской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской и Тюменской областях.

Ограничения также будут действовать в Еврейской автономной области, Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Кроме того, запрет коснется Адыгеи, Алтая, Башкирии, Бурятии, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Хакасии и Чувашии.

1 сентября алкоголь нельзя будет купить в магазинах также в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, а также в Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

При этом в некоторых регионах ограничения будут действовать не в течение всего дня.

Например, в Архангельской области розничная продажа алкоголя будет разрешена с 10:00 до 13:00. В Воронежской области запретят продажу возле мест проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. В Самарской области ограничение будет распространяться только на территорию городского округа Самара.

Свои правила установили и в Ульяновской области: там разрешат продавать алкогольные напитки крепостью не более 15%.

Какие ограничения действуют в Югре

В Югре есть постоянные региональные ограничения на продажу алкоголя. В магазинах спиртное нельзя продавать с 20:00 до 08:00 по местному времени. Исключения предусмотрены, в частности, для отдельных случаев продажи алкоголя в заведениях общепита и магазинов беспошлинной торговли.

Есть и ограничения по месту торговли. Алкоголь запрещено продавать, например, на территориях месторождений углеводородного сырья за пределами населенных пунктов, в культовых зданиях и сооружениях, а также в зоне чрезвычайной ситуации при введении соответствующего режима.

С 1 сентября 2022 года в Югре также действует запрет на продажу алкоголя рядом с детскими площадками. Вместе с тем ограничения не применяются, если торговая точка находится на расстоянии более 30 метров от игрового комплекса.

Есть правила и для общепита в многоквартирных домах: продавать алкоголь там разрешается только заведениям, где площадь зала обслуживания посетителей составляет не менее 50 кв. м без учета сезонного зала.

Кроме того, в Югре нельзя продавать алкоголь в объектах общепита без фактического оказания услуг общественного питания, в том числе наливать его в бутылки или банки для последующего выноса.