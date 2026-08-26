Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры через «Госуслуги» с 1 сентября

С 1 сентября россияне смогут добровольно запретить себе участие в азартных играх минимум на один год. Отозвать заявление до окончания выбранного срока будет нельзя. Об этом сообщают «Ведомости». Оформить самозапрет можно будет через «Госуслуги» или МФЦ, направив заявление в «Единый регулятор азартных игр». Информация о включении человека в специальный перечень появится в его личном кабинете на портале.

После установки запрета организаторы азартных игр не смогут принимать от гражданина ставки и деньги. Ему также закроют доступ в казино, залы игровых автоматов и личные кабинеты на сайтах интерактивных ставок. Кроме того, таким людям запрещено направлять рекламу азартных игр.

Данные участников перечня не будут публиковаться в интернете. Доступ к ним получат организаторы азартных игр, единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов, а также Федеральная налоговая служба. Информацию планируют обновлять каждые 12 часов.

Одновременно с 1 сентября вступит в силу приказ Минздрава, который приравнивает зависимость от азартных игр к химическим зависимостям — наркомании и алкоголизму. По оценке исполнительного директора АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрея Ходыкова, в 2026 году тяжелой формой игровой зависимости могут страдать около 150 тысяч россиян, а порядка 9 млн регулярно играют в онлайн-казино или делают ставки.

Впрочем, самозапрет едва ли поможет играть на нелегальных площадках, а более половины прошедших опрос любителей азаратных игр признали, что при большом желании смогут обойти установленные ими же ограничения.