Сбер запустил акцию, чтобы подготовка к школе стала еще выгоднее

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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре спрос на детские карты вырос почти вдвое. В первом полугодии 2026 года родители оформили школьникам 33 тысячи карт. Однако в ближайшие месяцы, в начале учебного года, специалисты ожидают новый рост интереса к банковским картам для детей. Рассказываем, как научить ребенка обращаться с деньгами и получить двойной кешбэк за покупки к учебному году.

Банковская карта — это не только удобный способ выдавать карманные деньги, но и первый шаг ребенка к финансовой грамотности и самостоятельности.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Собственная карта сегодня - такой же атрибут школьной жизни, как рюкзак или дневник. Она учит юного владельца принимать первые финансовые решения: от выбора между булочкой в столовой и отложенными в копилку бонусами до планирования крупных покупок. Для родителей это спокойствие: все операции прозрачны в приложении, а лимиты защищают от импульсивных трат».

Чтобы подготовка к школе стала еще выгоднее, Сбер запустил акцию, принять участие в которой можно до 30 сентября 2026 года. Участвовать в ней могут и родители, и дети — вместе можно получить максимальный бонус:

Для детей: оформите первую детскую СберКарту для ребёнка (если у него ее еще не было) и оплачивайте ей одежду, обувь, рюкзаки, канцелярию или книги. За эти покупки банк начислит до 2000 бонусов Спасибо.

Для родителей: откройте Совместный счёт вместе с другим родителем (или используйте свой собственный счет Сбера) и оплачивайте с него товары для школы. Начислим ещё до 2000 бонусов Спасибо.

Итого семья может суммарно вернуть до 4000 бонусов за необходимые покупки. Бонусы сохраняются бессрочно и конвертируются в рубли по курсу 1 бонус = 1 рубль скидки при оплате товаров и услуг у партнеров программы лояльности.

Оформить детскую СберКарту можно всего за пару минут прямо из дома. Родителю достаточно зайти в мобильное приложение СберБанк Онлайн или на сайт банка, выбрать раздел выпуска детской карты и заполнить заявку на доставку. Готовую карту бесплатно доставит представитель Сбера в удобное время домой или на работу родителя. Можно также заказать детские платежные аксессуары - брелоки или стикеры.

Детская СберКарта имеет весь необходимый функционал современного платежного инструмента. В приложении СберKids ребенок сможет самостоятельно отслеживать баланс, переводить деньги и настраивать копилки. А родитель в своем приложении Сбербанк Онлайн может помогать ребенку - контролировать операции, настраивать лимиты или уведомления. Детская СберКарта всегда бесплатная с кэшбеком и бесплатными уведомлениями об операциях.

Erid:2SDnjdb3dPH

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