Музыкант из Югры получил специальный приз фестиваля Эмира Кустурицы в Сербии

Студент Центра искусств для одаренных детей Севера Даниил Пискунов получил специальный приз 13-го российско-сербского фестиваля «Кустендорф Классик» в Сербии. Как сообщает канал «Югра официально», жюри признало его игру на английском рожке самой перспективной среди исполнителей на деревянных духовых инструментах.

«Музыка для меня — неотъемлемая, движущая часть моей жизни. Когда я выхожу на международную сцену, я стараюсь не думать о том, где я нахожусь, кто сидит в зале. Стараюсь погружаться в игру, музыку, чтобы отдаться ей полностью. Самое ценное — это приехать на этот фестиваль, насладиться его атмосферой и проявить себя по максимуму», — поделился Даниил Пискунов.

Вместе с ним Югру на фестивале представляли пианистка Элина Сагадеева и флейтистка Анастасия Корнишина. Обе получили дипломы участников. Фестиваль проходил с 27 по 29 августа в этнодеревне Дрвенград в Сербии. Само мероприятие основал в 2013 году известный сербский режиссер Эмир Кустурица (который, в свою очередь, стал регулярным гостем проходящего в Югре фестиваля «Дух огня»). К слову, деревня, в которой базируется фестиваль, была построена специально для съемок фильма «Жизнь как чудо».