В Тюмени обновили станцию скорой помощи с бережливыми технологиями

В Тюмени после капитального ремонта обновили станцию скорой помощи, внедрив решения для более быстрой и удобной работы бригад. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор после осмотра объекта вместе с первым заместителем председателя Совета Федерации РФ и секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым.

На станции полностью реконструировали гараж и организовали сквозной проезд. Теперь машины, которые отправляются на вызов и возвращаются обратно, не пересекаются. Предрейсовый осмотр водителей автоматизировали. Операторы получили большую интерактивную панель, на которой видно местоположение каждой машины. Это позволяет оперативно направлять на вызов ближайшую свободную бригаду.

После ремонта на подстанции также появилась учебная комната со специализированным оборудованием. Там сотрудники могут отрабатывать навыки оказания помощи пациентам в критическом состоянии. Для работников оборудовали ординаторскую, комнаты отдыха и приема пищи. Ежесуточно бригады этой подстанции совершают до 250 вызовов.