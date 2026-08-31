В Сургуте 3 сентября почтут память жертв терроризма у Мемориала Славы

В Сургуте 3 сентября пройдет памятное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Как сообщает Администрация Сургута, оно начнется в 11:00 у Мемориала Славы.

Памятная дата связана с трагедией в Беслане, где с 1 по 3 сентября 2004 года в результате террористического акта погибли более 300 человек, большинство из них — женщины и дети.

Участники мероприятия почтут минутой молчания память мирных жителей, погибших в результате терактов, а также тех, кто погиб при проведении спасательных операций. После этого они возложат цветы к Мемориалу Славы.