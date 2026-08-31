В Сургуте праздник «Урожай года» собрал четыре тысячи гостей

Около четырех тысяч человек посетили городской праздник «Урожай года» в историко-культурном центре «Старый Сургут». Об этом сообщает Администрация Сургута. Садоводы, огородники и цветоводы представили горожанам урожай, выращенный в северных условиях. На выставке можно было увидеть фиолетовые томаты, крупные тыквы, цветы и декоративные кустарники.

Во время праздника подвели итоги конкурса «Дары Севера», на который поступило 72 заявки. Гран-при получила местная общественная организация «Старожилы Сургута». Для гостей также подготовили выступления городских творческих коллективов, фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. Для детей показали моноспектакль «Курочка Ряба». На территории «Старого Сургута» работала ярмарка, где можно было приобрести сельскохозяйственную, фермерскую, цветочную и ремесленную продукцию.