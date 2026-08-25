«Старый Сургут» приглашает на ярмарку «Урожай года»

В Сургуте 29 августа пройдет традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай года». Она развернется на площадке историко-культурного центра «Старый Сургут» и будет работать с 10:00 до 18:00.

«Урожай года» − это добрая городская традиция, которая не первый год объединяет горожан, фермеров и ремесленников. Посетив ярмарку, у каждого будет возможность не только выбрать натуральные продукты напрямую у производителей, но и узнать секреты мастеров и просто насладиться теплой атмосферой праздника», − рассказали в пресс-службе администрации города.

Сургутяне смогут купить продукты напрямую у фермеров и местных производителей. На ярмарке представят свежие овощи и зелень, мед и продукцию пчеловодства, мясо и колбасные изделия, рыбу, сыры, молоко и молочную продукцию, выпечку.

Кроме того, на прилавках будут дикоросы, варенье, сиропы и травяные чаи. Помимо продуктов, посетителям предложат сувениры и изделия ручной работы. На месте можно будет перекусить и согреться горячими напитками.

Кстати, еще одной точкой притяжения праздника также станет выставка-конкурс «Дары Севера», в которой могут принять участие все желающие. Прием заявок на участие в конкурсе продлили до 26 августа.

Победителей определит жюри в семи номинациях:

«Урожай года» − оценивается самый богатый урожай овощей, ягод, грибов, а также домашние заготовки (соленья, варенье, компоты);

«Цветочно-овощная симфония» − демонстрация лучших флористических композиций из урожая, собранного на своем дачном участке;

«ЭкзоДача» − конкурс на самый необычный, редкий или несвойственный сибирской земле плод или растение;

«Урожайное платье» − дефиле костюмов ручной работы из природных материалов;

«уДачный кадр» − конкурс на лучшее семейное фото с юмором и дачным колоритом;

«Дача − АРТ» − конкурс на самую креативную фотозону, созданную из зерна, овощей, фруктов и бросовых материалов;

«уДачное Пугало» (для детей от 6 до 14 лет) – презентация огородного стража, сделанного собственными руками для практического применения на дачном участке.

Для участия в выставке-конкурсе «Дары Севера» в срок до 26 августа 2026 года необходимо подать заявку в отдел творческих программ по телефону: 8 (3462) 28-09-97 или на один из электронных адресов: secret_starsur@admsurgut.ru, starsurgut@admsurgut.ru, otpsurgut@mail.ru с пометкой: «Заявка на участие в выставке-конкурсе «Дары Севера».



Подробные условия участия и Положение о конкурсе опубликованы на официальном сайте историко-культурного центра «Старый Сургут» stary-surgut.ru в разделе «Новости».