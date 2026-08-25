В Югре не зафиксировали массовой гибели рыбы в Иртыше при снижении уровня кислорода

Массовой гибели рыбы в Иртыше на территории Югры специалисты не зафиксировали, несмотря на острый дефицит кислорода в воде. На 24 августа его концентрация составляла от 0,6 до 1,6 мг/дм3. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Проблемы возникли после обильных дождей и жары в регионах Урала. Вода смыла с берегов большое количество органики, а высокая температура ускорила расход кислорода. На ситуацию в Иртыше также повлияли воды Тобола.

Заместитель руководителя Тюменского филиала ВНИРО Яна Капустина рассказала, что ниже места впадения Тобола содержание кислорода в Иртыше уменьшается. В районе рек Конда и Согом ситуация улучшается, однако затем показатель снова меняется из-за притока болотных вод.

При низкой концентрации кислорода рыба подходит к берегам. Зафиксированы отдельные случаи ее гибели.

«Рыба при такой концентрации подходит к берегу, есть единичные случаи ее гибели, когда она в ослабленном состоянии попадает от волны на берег и обратно вернуться, к сожалению, не может. Массовых заморов мы с коллегами не фиксируем», — пояснил руководитель природоохранной службы Югры Алексей Ковалевский .

По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука на Иртыше организовали ежедневный мониторинг. Сейчас на реке работает уже вторая экспедиция. Первая не обнаружила угроз для населения.

Власти также заверили, что ситуация не представляет опасности для питьевого водоснабжения. Поверхностные водозаборы на Иртыше используются только для технологических целей и не обеспечивают население питьевой водой.