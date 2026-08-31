В Тюменской области восстанавливают леса

В Тюменской области завершилась осенняя инвентаризация лесных питомников и тепличных комплексов Тюменской авиабазы. Специалисты оценили количество и качество посадочного материала – всего выращено более 26 миллионов сеянцев хвойных пород. Из них около 13 миллионов уже соответствуют стандартным параметрам для пересадки в леса.

Посадочный материал производят двумя способами: в тепличных комплексах и в открытых лесных питомниках.

В теплицах выращивают сеянцы с закрытой корневой системой – этот метод считается более эффективным, так как обеспечивает высокую приживаемость, которая достигает 90 процентов. За текущий вегетационный период здесь получили более 1,2 миллиона сеянцев, в том числе около 350 тысяч с улучшенными наследственными свойствами. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать в течение всего вегетационного периода, они устойчивее к засухе и вредителям.

Еще около 25 миллионов сеянцев выращено в открытых лесных питомниках. Здесь сосна растет и достигает стандартных параметров за 2–3 года, ель – за 3–4 года. За это время специалисты регулярно ухаживают за посадочным материалом: пропалывают посевы, защищают растения от болезней, вносят удобрения. Сегодня около 11,5 миллиона питомниковых сеянцев уже готовы к высадке.

Это уже не первый рекордный урожай. В прошлом году в регионе произвели более 22 миллионов сеянцев, в этом – свыше 26 миллионов. Рост связан с модернизацией питомнических хозяйств и расширением тепличных мощностей.

Весь выращенный посадочный материал будет использован для лесовосстановления и лесоразведения в Тюменской области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Как ранее сообщали в департаменте лесного комплекса, ежегодно в регионе восстанавливают лес на площади более 5 тысяч гектаров.