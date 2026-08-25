Правительство Югры упрощает процедуру КРТ

В Югре сократили сроки проведения общих собраний собственников домов, которые попадают в проекты комплексного развития территорий. Теперь на эту процедуру отводится 31 день вместо 53. Изменения утвердили на заседании правительства региона, сообщает «Югра официально».

Новые правила касаются многоквартирных домов, которые не признаны аварийными, но включены в проекты КРТ. Изменения подготовили с учетом обращений муниципалитетов.

Правительство также уточнило порядок определения границ территорий комплексного развития. Теперь их разрешено устанавливать по линиям улиц и проездов, границам населенных пунктов и территориальных зон, природным объектам и другим элементам планировочной структуры.

Кроме того, границы КРТ смогут пересекать земельные участки, если на них запланированы строительство или благоустройство. Ожидается, что изменения сократят продолжительность инвестиционно-строительного цикла и позволят быстрее расселять ветхие и устаревшие дома.

Главные проекты КРТ в Сургуте сегодня предполагают застройку ядра центра города. Ранее мы разбирали, как наилучшим способом развивать эту территорию.