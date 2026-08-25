Югра заняла 39 место в рейтинге регионов России по расходам семей на ЖКУ

Среднестатистическая семья в Югре тратила на оплату ЖКУ и топлива 9292 рубля в месяц в 2025 году. На эти цели приходилось 8,9% потребительских расходов жителей региона. По этому показателю автономный округ занял 39 место в рейтинге РИА Новости. За год доля расходов югорских семей на ЖКУ выросла на 1,5 процентного пункта. При этом показатель региона остается ниже среднероссийского: в целом по стране семьи направляли на коммунальные услуги 9,3% потребительских расходов.

Исследование учитывает расходы на ЖКУ, а также топливо для освещения и отопления жилья. В зависимости от региона доля таких затрат по итогам 2025 года составляла от 5% до 14,2%. Наименьший показатель зафиксирован в Дагестане — 5%. Менее 7% потребительских расходов также приходится на ЖКУ у жителей Астраханской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Курской и Белгородской областей и Калмыкии.

Наибольшую нагрузку зафиксировали в Мурманской области, где показатель достиг 14,2%. Далее следуют Новгородская область с 13,5%, Магаданская область с 13,3% и Еврейская автономная область с 13,1%.

Между тем в Югре половина работающих людей получают зарплату выше средней по стране — это пятое место в федеральном рейтинге.