Семейную ипотеку на вторичку разрешат в 901 городе России, в том числе в 13 городах Югры

Госкомпания «Дом.РФ» опубликовала список из 901 населенного пункта, где с 1 апреля станет доступна семейная ипотека на покупку вторичного жилья.

«Новые правила позволяют семьям с детьми приобретать жилье на вторичном рынке, что значительно расширяет их выбор. При этом программа сохраняет ключевые преимущества, включая ставку под 6% годовых, что делает ее доступной для молодых семей», – рассказали в «Дом.РФ».

В ХМАО в программу вошли 13 городов: Белоярский, Советский, Лянтор, Лангепас, Мегион, Радужный, Урай, Нягань, Когалым, Покачи, Пыть-Ях и Югорск.

Оформить льготный кредит по программе можно будет только один раз.