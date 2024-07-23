Названы итоги рабочей поездки Руслана Кухарука в Мегион

Вчера, 22 июля, врио губернатора Югры Руслан Кухарук прибыл с рабочей поездкой в Мегион. На встрече присутствовали управленческая команда региона, общественники и местные жители, сообщает официальная группа «Югра» во «ВКонтакте».

«Посещаем объекты для того, чтобы их завершить. Этот блок поездок самый изменяемый: корректирую его с учетом пожеланий и предложений со стороны жителей», ‒ отметил Руслан Кухарук.

Так, на встрече обсудили вопрос расширения трассы, которая соединяет Мегион и поселок Высокий. По просьбам жителей проект передали в работу в адрес профильных ведомств.

Еще одна важная тема ‒ расселение аварийных домов. Глава Мегиона Алексей Петриченко пообещал Руслану Кухаруку ускорить реализацию программы. До конца 2024 года в регионе оценят все деревянные строения и их пригодность для проживания.

Также врио губернатора Югры посетил социально значимые территории в муниципалитете.

Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения

Объект разработали с учетом всех потребностей граждан, в том числе и маломобильных групп. На территории центра находятся тротуары, пешеходные зоны, места для парковки, тактильная плитка. Внутри здания оборудованы современные помещения с новым реабилитационным оборудованием.

Также на базе центра работает филиал фонда «Защитники Отечества», где участники специальной военной операции могут получить консультацию от юриста, психолога и других специалистов.

Руслан Кухарук поручил обустроить кабинет медицинского работника рядом с остальными кабинетами, чтобы всю необходимую помощь можно было получить в одном месте.

«Для многих ветеранов это более комфортные условия, когда не приходится идти в учреждение здравоохранения, а есть возможность получить все необходимые услуги в одном месте», — отметил он.

Мега. Парк

Объект создали в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На территории парка есть место для творчества и активного отдыха для горожан всех возрастов. Также предусмотрены зоны для барбекю и пирс с ротондой для молодоженов.

Руслан Кухарук осмотрел территорию и поинтересовался у жителей, что они хотели бы улучшить в парке.

Школа №4

В настоящий момент объект готов на 20%. Руслан Кухарук поручил проработать вопрос с оборудованием, чтобы в кабинетах стояли новые парты, а классы были оснащены современными технологиями.

«Работы планируют завершить в конце января следующего года. Новый глава региона подчеркнул, что необходимо облагородить и территорию, плюс оборудовать спортивную площадку, которой смогут пользоваться не только дети, но и все жители района. Поэтому нужно ориентироваться не только на сроки, но и на комплексный подход», ‒ указали в сообщении.

В регионе поставили задачу открыть школу 1 сентября 2025 года. Фасад здания должен быть с современным дизайном, чтобы выглядеть привлекательно и сочетаться с композицией города.

«Конечно, звучат вопросы, которые требуют серьезных финансовых вложений. Финальным документом, который покажет, насколько была услышана та или иная инициатива и насколько она реализуема, будет муниципальная и региональная программа. Самое главное ‒ это проект нашего бюджета на трехлетний период. Он ответит на вопрос, насколько финансово емкие инициативы будут учтены», ‒ сообщил Руслан Кухарук, подводя итоги рабочей поездки.

Ранее мы писали о рабочем визите врио губернатора Югры в Нефтеюганский район.