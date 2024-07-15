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​Руслан Кухарук с рабочим визитом посетил восьмой по счету муниципалитет Югры – Нефтеюганский район

Врио губернатора Югры приехал с рабочим визитом в Нефтеюганский район

​Руслан Кухарук с рабочим визитом посетил восьмой по счету муниципалитет Югры – Нефтеюганский район
Фото admhmao.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук продолжает свои рабочие поездки по муниципальным образованиям автономного округа. На этот раз он встретился с управленческой командой администрации Нефтеюганского района, депутатами окружной и городской думы, а также руководителями предприятий.

Открывая встречу, Руслан Кухарук подчеркнул, что главная цель его поездок – анализ ключевых вопросов, касающихся реализации инфраструктурных проектов, и понимание того, чем живет регион и муниципалитет, какие проблемы волнуют местных жителей.

«Каждую рабочую поездку я структурирую по трем основным направлениям. Первый – знакомство с управленческой командой муниципалитета, депутатами и предпринимателями. Второй – осмотр территории, объектов, находящихся в стадии реализации, объектов благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктуры, строящихся объектов. Третий – встреча с жителями», – отметил Руслан Кухарук.

Врио губернатора также подчеркнул, что программа работы в каждом муниципалитете составляется на основе запросов жителей, обсуждаются планы развития и проблемные вопросы, сформированные на основе тепловой карты Центра управления регионом и комментариев горожан в его социальных сетях. «Во время посещения Нефтеюганского района мы уже успели скорректировать первоначальный маршрут и обязательно посетим поселок Юганская Обь, о котором поступило много обращений в моих социальных сетях», – добавил Руслан Кухарук.

Глава Нефтеюганского района Алла Бочко представила результаты работы администрации за последние три года. Она подчеркнула, что основные показатели социально-экономического развития района продолжают показывать положительную динамику. «Численность постоянного населения района составляет 47 486 человек. Уровень регистрируемой безработицы остается самым низким в Югре и по состоянию на 1 июля составляет 0,02%», – сообщила Алла Бочко.

В топ-5 тем тепловой карты Центра управления регионом для Нефтеюганского района в этом году вошли: дороги, благоустройство, ЖКХ, социальное обслуживание и отлов бездомных животных. Жители жалуются на неудовлетворительное состояние дорог, необходимость создания пешеходных дорожек, несвоевременную уборку мусора, а также на качество воды и водоснабжение.

«Нехватка врачей, в том числе узких специалистов, – проблема не только Нефтеюганского района, о ней говорят во всех муниципалитетах. Мы обсуждали этот вопрос с руководителями окружных учреждений здравоохранения, которые отмечают, что сегодня размер заработной платы уже не является достаточным стимулом для привлечения специалистов. Люди оценивают условия для жизни в комплексе – не только зарплату, но и комфорт проживания в муниципалитете. Поэтому необходим комплексный подход к решению этой проблемы», – отметил Руслан Кухарук.

Он также напомнил, что уже дал поручение создать коллегиальный орган, который будет рассматривать вопросы комплексного развития муниципалитетов Югры. «Я лично возглавлю этот градостроительный координационный совет. Будем рассматривать все вопросы, связанные с трансформацией городской среды. Это делается для того, чтобы муниципалитеты не оставались один на один с решениями по развитию территорий», – пояснил Руслан Кухарук.

В завершение встречи временно исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что его знакомство с территорией не заканчивается. Впереди – посещение объектов и общение с жителями муниципалитета. «Наша главная цель – консолидация усилий. Только вместе мы сможем реализовать все проекты и решить существующие проблемы», – резюмировал Руслан Кухарук.

В рамках рабочей поездки в Нефтеюганский район Руслан Кухарук приехал в городское поселение Пойковский. Там врио главы Югры посетил строительную площадку поликлиники Нефтеюганской районной больницы. «Наличие такого объекта будет способствовать дальнейшему развитию населенного пункта», – отметил руководитель региона.

В новой поликлинике будут оказывать специализированную медико-санитарную помощь жителям Пойковского. Поликлиника сможет принимать до 500 пациентов в смену, а в дневном стационаре одновременно смогут получать медицинскую помощь 35 человек. В поликлинике будут размещены детская и взрослая стоматология, женская консультация, стационар на 40 коек, массажный и физиокабинеты, а также зал лечебной физкультуры. «При разработке дизайн-проекта мы приняли решение, что каждое отделение будет выделено отдельным цветом, чтобы жителям было проще ориентироваться», – сказал генеральный директор ООО «Стройинвестгрупп» Эдуард Калашников.

Главный врач Нефтеюганской районной больницы Ольга Ноговицына добавила, что здание будет оснащено современным медицинским оборудованием: компьютерным томографом, рентгеновским аппаратом, аппаратом для УЗИ и флюорографом. «Мы работали совместно с подрядчиками, поэтому все наши пожелания были учтены в проекте», – отметила она.

Руслан Кухарук подчеркнул, что генеральный подрядчик «Стройинвестгрупп» реализует уже третий объект здравоохранения, показывая высокий уровень выполнения работ. В строительстве поликлиники задействовано 90 человек, общая готовность объекта составляет 45%.


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Сегодня в 19:22, просмотров: 48, комментариев: 0
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